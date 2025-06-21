Ege için fırtına uyarısı
Meteoroloji, Kuzey ve Güney Ege'de yarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor.
Kaynak: AA
Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına eseceği tahmin ediliyor.
Güney Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.