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Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Kuzey ve Güney Ege'de yarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor.

Güncel
  • 21.06.2025 12:41
  • Giriş: 21.06.2025 12:41
  • Güncelleme: 21.06.2025 12:45
Kaynak: AA
Ege için fırtına uyarısı
Fotoğraf: AA

Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Güney Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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