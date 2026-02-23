Ege Kent Konseyleri Birliği: Eğitimde laiklik ve bilimsellik vazgeçilmezdir

Millî Eğitim Bakanlığı’nın Ramazan ayına ilişkin yayımladığı ‘Ramazan Etkinlikleri’ genelgesine tepkiler sürüyor.

Ege Kent Konseyleri Birliği Başkanı Hamit Mumcu, yayımladığı yazılı açıklamada, genelgenin Anayasa’nın laiklik, eşitlik ve kamusallık ilkelerine aykırı olduğunu; eğitimin niteliğine ve içeriğine doğrudan müdahale anlamına geldiğini söyledi.

Mumcu, “Bu düzenleme, kamusal eğitimi tek dinli ve dinci bir anlayış doğrultusunda biçimlendirme isteğinin yansımasıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri Anayasa ile açıkça tanımlanmıştır. Devlet herhangi bir dini ya da inancı öne çıkaramaz; eğitim kurumları siyasal ve ideolojik projelerin uygulama alanı hâline getirilemez. Okullar; farklı inançlara sahip ya da herhangi bir inanca bağlı olmayan öğrencilerin ortak kamusal alanıdır. Laiklik ilkesi yalnızca din ve devlet işlerinin ayrılığı değildir. Aynı zamanda kamusal hizmetlerin ve eğitimin bilimsel, evrensel ve tarafsız ilkeler doğrultusunda yürütülmesini; her bireyin inancını ya da inançsızlığını özgürce yaşayabilmesini güvence altına alır. Eğitim hizmeti de bu anayasal çerçevede tarafsız ve eşitlikçi biçimde sunulmak zorundadır” diye konuştu.

HUKUK DEVLETİ ANLAYIŞINI ZEDELER

Mumcu, şunları dile getirdi: “Türkiye’nin tarafı olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuğun üstün yararını; onların bedensel, zihinsel, ruhsal ve toplumsal gelişimlerinin korunmasını güvence altına alır. Çocukların herhangi bir ideolojik ya da dinî projenin parçası hâline getirilmesi bu ilkenin açık ihlalidir. Oruç tutan-tutmayan ayrımı yaratabilecek uygulamalar, yemek saatlerinin işlevsizleştirilmesi ve dinî içerikli yönlendirmeler pedagojik temelden yoksundur. Eğitim politikaları inanç temelli değil; bilimsel, akademik ve pedagojik ölçütlere dayalı olarak oluşturulmalıdır. Kamusal eğitim sisteminin ideolojik ya da dinsel yönlendirmelere açık hâle gelmesi, toplumsal barışı, eşit yurttaşlık ilkesini ve demokratik hukuk devleti anlayışını zedeler.”

Mumcu, son olarak şunları söyledi: “Eğitimin laik, bilimsel ve çağdaş nitelikte olmasını, karar alma süreçlerinde şeffaflık ve katılımcılığın sağlanmasını, eğitim politikalarının pedagojik ve akademik ölçütler doğrultusunda düzenlenmesini istiyoruz. Tek tip insan yetiştirmeyi hedefleyenlerin ülkeyi daha derin bir çıkmaza sürükleyeceği, fayda yerine zarar üreteceği açıktır. Çocuklarımızın geleceği hiçbir ideolojik tartışmanın konusu yapılamaz. Eğitim sistemi, toplumu ayrıştıran değil, birleştiren bir zemine acilen dönüştürülmelidir. Eğitimde laiklik ve bilimsellik vazgeçilmezdir.”