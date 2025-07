Ege'nin iki yakasından bisiklet sürücüleri, Burhaniye’de dostluk için pedal çevirecek

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 Temmuz Cumartesi günü Burhaniye'de düzenlenecek “El Ele İki Kıyı, İki Teker Dostluk Sürüşü” (Hand in Hand Two Shores, Two Wheels-Cycling for Friendship), Türkiye ve Yunanistan arasındaki dostluğu pekiştirecek.

Balıkesir, 5 Temmuz Cumartesi günü Burhaniye’de El Ele İki Kıyı, İki Teker Dostluk Sürüşü’ne ev sahipliği yapacak. Etkinlikte, sporcular dostluk, barış ve kültürel paylaşımlar için pedal çevirecek.

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından desteklenen projeye Susurluk Belediyesi, Burhaniye Belediyesi ve Edremit Belediyesi de katkı sunacak.

Susurluk Bisiklet Platformu, Balıkesir Bisiklet İl Spor Temsilciliği, Lesvos MTB (Midilli), Adramytenne Bisiklet ve Doğa Sporları Birliği, Balıkesir Bisiklet Spor Kulübü ve Kazdağları Bisiklet Topluluğu da etkinliğe katılacak.

Türk-Yunan sporculardan dostluk sürüşü

Etkinlik, 5 Temmuz Cumartesi günü saat 09.00’da gerçekleştirilecek. Türkiye ve Yunanistan arasındaki kardeşliği pekiştirecek Kaz Dağları Bisiklet Dostluk Sürüşü’nde sporcular; dostluk, barış ve kültürel paylaşımlar için pedal çevirecek. Körfez Bölgesi’nin benzersiz doğasında hem turizme katkı sağlayacak hem de iki ülke arasındaki dostluğu artıracak bisiklet turu, Ören Pegasus Heykeli önünden başlayıp, Zeytinli-Kızılkeçili-Güre ve Akçay rotasından devam edecek.

“Kültürel tanıtıma ve turizme değer katacak”

Etkinliğin proje danışmanlığını yürüten Kenan Benli, “Ege'nin iki yakasından, Türkiye ve Yunanistan'dan bisiklet gönüllülerini bir araya getiren bu anlamlı etkinlik, dostluk ve kardeşliğe katkı sağlayarak kültürel tanıtıma ve turizme değer katacaktır. Bir sonraki etkinliğe İtalyan bisikletçileri de davet edeceğiz ve böylelikle sporun birleştirici yönünden faydalanacağız. Gelecek yıl Bandırma, Kapıdağ ve çevresinin de tanıtılmasını planlıyoruz. Doğayı keşfedecek, kültürü paylaşacak, dostlukları pekiştireceğiz” ifadelerini kullandı.