Ege Planlama Ajansı kuruluyor

Ege Belediyeler Birliği ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Belediyeler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. İzmir körfezi, belediyelerin SGK ve vergi borçları ile kuraklık alanında yapılan değerlendirmelerin yanı sıra Zeyrek ve Tugay Ege Planlama Ajansı kurulacağını duyurdu.

Zeyrek açıklamasında “Ege Belediyeler Birliği çatısı altındaki belediyelerimizin birçoğunun sorunu ortak. Bu ortak sorunları tek başına çözebilmek adına bazı belediyelerimizin hem maddi hem de personel olarak karşılayamadıklarını biliyoruz. Özellikle cumhurbaşkanımızın son kısıtlama tedbirlerinden sonra bazı belediyelerimiz sadece maaş ödeyebiliyor, bazı belediyelerimiz maalesef kilit vurma noktasına getirildi. Biz belediyelerimizin ayakta durabilmesi için, yeni kaynaklar oluşturmak adına birlik çatısı altında neler yapacağımızı ortaya koyduk. SGK ve vergi dairesi borçlarının yıllardan beri kimsenin aklına gelmediği dönemde CHP’li belediyelerin yerelde iktidar olduğunda aklına gelmesi ve yaptırım gibi uygulanması birçok belediyemizi zor durumda bırakmıştır. Belediyelerimizin ayakta kalması için kendi içimizdeki organizasyonlarında bir takım çalışmalar yaptık. Sorunlar ortak ve bu sorunların çözüm noktası Ege Belediyeler Birliği’dir” dedi.

EGE PLANLAMA AJANSI ÇATISI ALTINDA SORUNLARA DOKUNACAĞIZ

Ege Planlama Ajansı’nın birlik stratejisinin belirlenmesi ve politikalar üretilmesi sürecinde ciddi bir rol üstleneceğini kaydeden Zeyrek, “Ege Planlama Ajansı’nı hayata geçirmek için ciddi adımlar atacağız, atılımlar yapacağız. Bu planlama ajansı çatısı altında bu sorunlara dokunmak istiyoruz. Kentimizin, bölgemizin sorunları saymakla bitmiyor. Bizim tarım gibi bir sorunumuz var. Üreticiler bereketli Gediz Ovası’nda ürettiği ürünlerden zarar ediyor. Onların sesini duyuyoruz. Ama bunlara çözüm noktasında Manisa Büyükşehir yetemez. Ege Planlama Ajansı’nın çizdiği vizyonla ve belediyelerin toplam güçleri ile mücadele etmeyi öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Gediz Nehri’nde yaşanan balık ölümleri sonrası yaşadıklarını aktaran Zeyrek şunları söyledi: “Bugün İzmir’de balık ölümleri ve kokusuyla mücadele ediyor. Sanmayın ki bir tek İzmir bunla mücadele ediyor. Geçen hafta Turgutlu’nun Sinirli Mahallesi’nde aynı sorunları yaşadık. Oraya gittiğimde ve yöre halkının bana ilettiği bilgilerde biyogaz tesisinin oraya bıraktığı bize göre atık kendilerine göre sıvı gübre olan atıklar balık ölümlerine neden oldu. Oradaki tarımsal alanların toprakları ekilemez hale geldi. Bu ilk kez olmadı, bir şey yapmazsak son da olmayacak. Çevre Şehircilik’teki arkadaşların görevini tam olarak yerine getirdiğini düşünmüyorum. Bu benim şahsi düşüncemdir. Bu tip düşüncelere sebebiyet vermemek için gelin yetkinizi paylaşın diyorum.”

EGE PLANLAMA AJANSI SORUNLARI ÇÖZECEK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Planlama Ajansı’nın bölgedeki kentlerin sorunlarını çözme noktasında önemli bir işlev göreceğinin de altını çizdi. Tugay, “Ege Bölgesi’ni bir bütün olarak düşünmek lazım. Ege Bölgesi’nin mevcut sorunlarını yönetirken bütüncül bakış açısı gerekiyor. Körfezin kirliliği sadece körfezin kendisiyle bağlantılı bir şey değil. Körfeze akan Gediz Nehri ile de bağlantılı. Gediz’in önemli teknik sorunları var. Bu nedenle daha geride neler olduğunu bilip, görmek zorunluluk. Bugün Ege Bölgesi’nde bir susuzluk ve kuraklık var. Tarım konusunda ciddi sorunlar yaşıyoruz. Su sorunu yavaş yavaş daha ciddi hissedilmeye başlanacak. Bu sene kış mevsimine yaklaşıyoruz, umuyoruz önümüzdeki günlerde yağışlar olacak. Gidişe baktığımız zaman önümüzdeki yıllarda kuraklığın ve susuzluğun daha da artacağı görülüyor. Su yönetimi planımız var. Su yönetimini şehirlerin sınırları içerisinde düşünmek doğru değil. Bölgesel ve havza bazlı düşünmek daha doğru” dedi.

Tugay, şunları söyledi: “Şehirlerimizin birbiriyle lojistik bağlantılarını ortak bir şekilde yapmaya dair çok önemli bir konu. Ege Bölgesi sanayisi ihracatını çoğunlukla İzmir’deki limanlar sayesinde yapıyor. Bu lojistik bağlantıların doğru planlanması gerekiyor. Ege Bölgesi’ndeki illerimizin birbiriyle yarışan değil birbirini destekleyen bir sanayi planlaması içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Sanayide birbirini tamamlayan iller olmalı. Ege Planlama Ajansı’nı kurma kararını verdiğimizde bunu Ege Belediyeler Birliği çatısı altında büyüteceğimizi ve İzmir olarak aktif bir şekilde çalışacağımızı söylemiştik. Önemli bir karar, seçimden önce birkaç kez bu yönde bir şeyler söylemiştik. Bu dönemde hepsini CHP’li belediyelerin kazandığı bir dönemde Ege Belediyeler Birliği altında bir belediye başkanlığı var. Bugünün ve geleceğin yönetimi için Ege Planlama Ajansı’nı kurarak çalışacağız.”