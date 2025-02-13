Ege sallanmaya devam ediyor: Bir dakika arayla iki deprem

Ege Denizi deprem fırtınasıyla sallanmaya devam ediyor. Gece yarısından sonra 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem art arda meydana geldi.

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Fotoğraf: AA