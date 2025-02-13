Ege sallanmaya devam ediyor: Bir dakika arayla iki deprem
Ege Denizi deprem fırtınasıyla sallanmaya devam ediyor. Gece yarısından sonra 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem art arda meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini duyurdu.
Saat 02:02'de gerçekleşen depremin derinliği 6.91 kilometre, saat 02:03'teki depremin derinliği ise 4.83 kilometre olarak ölçüldü.
Ege Denizi'ndeki depremlere karşı Türkiye'de AFAD alınacak tedbirleri görüşürken Yunanistan'da da acil durum senaryoları belirlendi.
Çok sayıda kişi Santorini adasını terk etti.