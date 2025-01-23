Ege Taştan ve Osman Candan'ı tutuklamak için C.A.'nın ölmesini mi bekliyorsunuz?

Touchdown adını kullanan rapçi Ege Taştan ve Qimp adını kullanan Osman Candan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirterek suç duyurusunda bulunan C.A. dün sosyal medya hesabından tehdit edildiğini gösteren mesajlar paylaştı.

Ege Taştan'ın C.A.'ya sosyal medya hesabından dün şu mesajları attığı görüldü:

"5 dakikaya cevap vermezsen çıplak fotoğraflarını paylaşacağız."

"Bu gece silahlar patlayacak, öleceksin."

"TAŞTAN VE CANDAN BİR SÜREDİR TEHDİTLERİNİ SÜRDÜRÜYOR"

C.A. aynı zamanda Ege Taştan ve Osman Candan'ın arkadaşları tarafından da tehdit ve taciz edildiğini belirtti.

Ege Taştan ve Osman Candan'ın hala tutuklanmaması tepki çekerken C.A.'nın avukatı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden Ayten Bademci BirGün'e konuştu.

Bademci şu ifadeleri kullandı:

"C.A.'yı dün gece ölüm tehditlerinin ardından hızlıca güvenli bir yere götürdük. Taştan ve Candan bir süredir tehditlerini sürdürüyor. Ayrıca C.A.'nın telefon numarasını sosyal medyadan paylaştırılarak başkaları tarafından da tehdit ve tacize maruz bırakılmasına sebep oldular. Bugün tekrar bir suç duyurusunda bulunduk. Adli kontrol kararı yetersiz kalıyor. Birdahaki sefere müvekkili koruyamama ihtimalimize karşı savcılığın tutuklama talebi ile dosyayı yeniden değerlendirmesini talep ettik. Sürecin takipçisiyiz."