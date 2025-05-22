Ege Üniversitesi Hastanesi emekçileri ses yükseltti: Teşvik değil zulüm!

Ege Üniversitesi Hastanesi çalışanları, teşvik ödemelerinde yaşanan adaletsizlik ve mali kriz bahanesiyle emeklerinin karşılığının ödenmemesi nedeniyle bugün bir kez daha eylem yaptı. Basın metnini Ege Sağlık Platformu adına Genç Sağlık Sen İş Yeri Temsilcisi Veysel Beyazıt okudu.

Açıklamada, “Ege Üniversitesi çalışanları olarak; ağır çalışma koşulları, yetersiz istihdam, aile hayatımıza zarar veren ve sosyal hayatımızı devam ettirmekte zorlayan fazla mesailer, yıllar içerisinde sürekli kaybettiğimiz özlük haklarımız, emeğimize ve ekmeğimize göz dikerek yok edilen teşvik ödemelerimiz için yine meydandayız” denildi.

Teşvik ödemelerinin hem yetersiz hem adaletsiz olduğunu belirten Beyazıt, “Bir kez daha sesimizi yükseltiyor ve Ege Üniversitesi Hastanesi çalışanları olarak biz buradayız diyoruz” ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜM NOKTASI DEĞİLİZ"

Açıklamada, hastanenin mali sorunlarının çalışanlara fatura edildiği vurgulandı:

"Hastanemizin finansal sorunlarının sebebi olmadığımız gibi çözüm noktası da değiliz. Diğer üniversitelerde herkes yüksek teşvikler alırken bizim hakkımızın yerde süründürülmesine itiraz ediyoruz. Kısacası bu ödemeler teşvik değil zulümdür, bunları bize layık görenler de bu zulme ortak olmamalı."

Emekçiler, tüm uyarılara rağmen sonuç alınamadığını vurgulayarak, "Son 1 yılda defalarca bu meydana çıktık. Her iletişim yolunu denedik. Basın açıklamaları yaptık. İş bıraktık. Bizler derdimizi anlattık ama sesimizi duyuramadık" dedi.

"SADAKA DEĞİL ALIN TERİ"

Açıklama şu cümlelerle sona erdi:

"3. basamak bir hastanede zorlu çalışma koşulları ile çalışıyoruz ve emeğimizin, alın terimizin karşılığını istiyoruz. Bizler yoksulluk sınırı altında kalan ve her kaleminden vergi kesilen, parça parça aldığımız ödemelerimizle geçinemiyoruz. Sadaka değil alın terimizin ve emeğimizin karşılığı olan teşvik ödememizi istiyoruz. Bu hastanede hizmeti biz üretiyoruz ve hak ettiğimiz teşvik ödemesini alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bugün Ege Sendika Platformu olarak meydandayız, bir kez daha seslerimizi duyurmaya çalışıyoruz."