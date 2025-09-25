Ege Üniversitesi'nde stant açmak isteyen öğrencilere müdahale: 20 öğrenci gözaltına alındı

BirGün EGE

Ege Üniversitesi'nde öğrenciler tarafından organize edilen kulüp standı etkinliğine müdahale eden özel güvenlik ve polis, 20 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, öğrenciler, yeni akademik yılın başlangıcında kampüsün çeşitli yerlerinde öğrenci kulüplerinin tanıtım ve üye kaydı yapmak amacıyla stant kurmak istedi.

Öğrencilerin girişimi, üniversitenin özel güvenlik birimleri (ÖGB) ve kampüse giden çevik kuvvet polislerince engellendi ve öğrencilere müdahale edildi.

Güvenlik güçlerinin, öğrencilerin kurduğu stantların çevresini sararak bir abluka oluşturduğu ve stantların kaldırılmasını istediği belirtildi. Polis stantlara müdahale ederken, yaklaşık 20 öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Öğrenciler, demokratik haklarını kullanarak gazetelerini ve dergilerini dağıttıklarını, ancak bu nedenle engellemeye maruz kaldıklarını belirtti. "Gazete dağıtmak tehdit unsuru değildir" diyen öğrenciler, müdahaleye tepki gösterdi.