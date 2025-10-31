Ege Üniversitesi'nde Yılmaz Tunç protestosu: 5 öğrenci gözaltına alındı

Ege Üniversitesi'nde 2025-2026 Akademik Yılı Açılış töreni düzenledi.

Öncesinde rektörlüğün önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan törene katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç protesto edildi.

Prof. Dr. Yusuf Vardar - MÖTBE Kültür Merkezi’nin önünde öğrenciler, “Adalet Bakanı'na bir sorumuz var. Hacettepe’de eli palalı çeteler üniversiteye giriyor ve hâlâ serbestler. Bakan'a soruyoruz, neden çeteler serbestler” diye bağırdı.

Yaşananlar sırasında 5 öğrenci gözaltına alındı.