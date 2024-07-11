Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü aidatlarına dev zam: 1480 TL’den 6 bin TL’ye yükseldi
Ege Üniversitesi Öğrenci köyü olarak da bilinen Ege Üniversitesi Öğrenci Yurdu fiyatlarına dev zam geldi. İki kişilik oda aidatının aylık kişi başı 6 bin liraya ve üç kişilik oda aidatının ise 5 bin liraya çıkarıldığı açıklandı.
Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü’nde 2024-2025 öğretim döneminde 2 kişilik oda aidatları 1480 TL’den 6 bin TL’ye, 3 kişilik 1250 TL’den 5 bin TL’ye çıkarıldı.
Yapılan zamma öğrenciler sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, yapılan zamma ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı.
Yücel "Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü’nde ücretlere yüzde 300'ün üzerinde yapılan zam vicdansızlıktır. Ekonomik krizin faturasını öğrencilere kesmeye çalışan, öğrencilerin barınma, beslenme gibi ücretsiz ulaşmaları gereken haklara kâr güdüsüyle yaklaşan yönetim anlayışını kınıyorum. AKP iktidarının öğrenciyi, işçiyi, memuru, esnafı, emekliyi yok sayan, ezen, dayatmacı anlayışına son vereceğiz!” dedi.
Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü’nde ücretlere yüzde 300'ün üzerinde yapılan zam vicdansızlıktır.— Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) July 10, 2024
Ekonomik krizin faturasını öğrencilere kesmeye çalışan, öğrencilerin barınma, beslenme gibi ücretsiz ulaşmaları gereken haklara kâr güdüsüyle yaklaşan yönetim anlayışını kınıyorum.…
"TÜİK'E GÖRE YURT ÜCRETİ 457 LİRA"
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da yapılan zammı rakamlarla paylaşarak, “Ege Üniversitesi 2023-2024 yılı öğrenci köyü aidatı, 2 kişilik oda: 1480 lira, 3 kişilik oda: 1250 lira, 2 kişilik oda: 6000 lira, 3 kişilik oda: 5000 lira. Artış yüzde 305. İçerisinde yemek yok, odalarda klima yok. Çamaşır yıkama ücretli. Bu çocuklar size ne etti eyyy Ege Üniversitesi! Bu öğrenciye zulümdür. Bu fahiş artışı bir an önce geri alın. Hesabı keşke TÜİK’e göre yapsanız. TÜİK’e göre yurt ücreti 457 lira, ev kirası 5845 lira” ifadelerini kullandı.
Ege Üniversitesi— Av. Sevda Erdan Kılıç (@SEVDAERDAN) July 10, 2024
2023-2024 yılı öğrenci köyü aidatı
2 kişilik oda: 1480 lira
3 kişilik oda: 1250 lira
2024-2025 yılı öğrenci köyü aidatı
2 kişilik oda: 6000 lira
3 kişilik oda: 5000 lira
⬆️Artış %305
İçerisinde yemek yok, odalarda klima yok. Çamaşır yıkama ücretli. Bu…