Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü aidatlarına dev zam: 1480 TL’den 6 bin TL’ye yükseldi

Ege Üniversitesi Öğrenci köyü olarak da bilinen Ege Üniversitesi Öğrenci Yurdu fiyatlarına dev zam geldi. İki kişilik oda aidatının aylık kişi başı 6 bin liraya ve üç kişilik oda aidatının ise 5 bin liraya çıkarıldığı açıklandı.

Güncel 11.07.2024 10:46 Giriş: 11.07.2024 10:46

Güncelleme: 11.07.2024 10:52 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Ege Üniversitesi