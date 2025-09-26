Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü ruhsatsız çıktı: "Yangın yönetmeliğine uygun değil"
Ege Üniversitesi’ne bağlı Öğrenci Köyü’nün yangın yönetmeliğine uygunluk raporu alamadığı ortaya çıktı. Sayıştay, acil düzenleme çağrısı yaptı.
AKP’li rektör Necdet Budak yönetimindeki Ege Üniversitesi’ne bağlı Öğrenci Köyü’nün “Yangın yönetmeliğine uygunluk raporu” alamadığı için ruhsatsız olduğu ortaya çıktı
“Öğrenci dostu Ege” sloganıyla reklam yapan Ege Üniversitesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yurt fiyatlarına yüzde 59’a varan oranda zam yapmıştı.
Cumhuriyet gazetesinden Yusuf Körükmez'in haberine göre üniversite yönetimi, yüksek maliyet nedeniyle eksikleri tamamlamadıklarını bildirdi.
Sayıştay ise Öğrenci Köyü’nün mutlaka yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.