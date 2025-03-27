Ege Üniversitesi öğrencileri direnişte kararlı: Mücadele sürecek

İlayda SORKU

İzmir’de günlerdir direnişi sürdüren üniversite öğrencilerinin kararlılığı sürüyor. Akademik boykotu sürdüren Ege Üniversitesi öğrencileri kampüste bir araya geldi. Yemekhane önünde toplanıp kampüs içinde yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler, fakültelerdeki sıra arkadaşlarını desteğe çağırdı.

"Ege, faşizme mezar olacak”, “Öğrenciler burada, Necdet nerede” ve “Direne direne kazanacağız” sloganlarıyla yürüyen öğrenciler, kampusta bulunan EspressoLab’ın önüne gelince işletmeyi yuhalayarak protesto etti.

Şölen alanında yürüyüşü sonlandıran öğrenciler, ardından forum gerçekleştirdi.

"BİRLİK OLMA BİLİNCİ VAR"

Ege Üniversitesi’nden Naz, BirGün’e şunları aktardı:

“Daha büyük kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. Birçok alanda, kampus dışında Büyükpark gibi yerleri güvenli alan haline getireceğiz. Forumlarımız son iki gündür daha verimli geçiyor. Çünkü tartışılıyor ve kararlar alınıyor. Arkadaşlarda birlik olma bilinci var. Zaten forumlarımızda da bunu tartışıyoruz. Antimilitarist, cinsiyetçi söylemlerden, küfürlerden uzak durduğumuz, daha özgür ve barışçıl bir ortamı nasıl yaratabileceğimizi tartışıyoruz.”

Öğrencilerin sayısı azaldıkça baskının arttığını vurgulayan Naz, “ÖGB ve polis, elbette bir baskı ve korku yaratıyor. Ama arkadaşlar bununla mücadele edeceklerini, korkmamaları gerektiğini biliyorlar” dedi.

"HALK DESTEK OLUYOR"

Eylemleri kampus dışına taşıyacaklarını aktaran Naz, “ODTÜ’yü selamlıyoruz, işçileri selamlıyoruz, greve çağırıyoruz. Arkadaşlarımızın ailelerinden boykota katılan dükkan sahipleri, iş sahipleri var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Hem motivasyonumuzu arttırıyor hem de hareketimize bir devinim kazandırıyor. Akşamları yürüyüşümüze halk da destek oluyor. Bir dayanışma ve yardımlaşma alanıyla birlikte mücadeleyi daha çok büyüyeceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

"GERİ ÇEKİLMİŞ DEĞİLLER"

Gündüz okulun içinde, akşam da Bornova'da bulunan Büyükpark'ta eylemlilik halini sürdürdüklerini vurgulayan Ege Üniversitesi öğrencisi İbrahim ise, şöyle konuştu:

“Öğrencilerin akademik boykota karşı duyarlılığı var. Bunu önemseyen insanlar çok fazla. Hem genel grevi hem de akademideki boykotu destekleyen çok fazla öğrenci var. Her bir gösteride polisin ve ÖGB'nin sürekli kayda aldığı bir durum var. Yıllardır böyle. Öğrenciler tabii ki de bu durumdan tedirgin. Lakin geri çekilmiş değiller. Herkes tedirgin ama bu durum onları yürümekten alıkoymuyor.”

"SES ÇIKARMA İSTEĞİ VAR"

Ülkenin genelinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma ve tutuklanmasıyla başlayan bir hareketlilik hali olduğuna dikkat çeken İbrahim, “Üniversitede, kampuslarımızda ve dışarıda gençler olarak çeşitli sorunlarla baş başayız, çeşitli dertlerimiz var. Bunlar için mücadele etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Meselenin yalnızca İmamoğlu olmadığını işaret eden İbrahim, şunları söyledi: