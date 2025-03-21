Ege Üniversitesi öğrencileri: Karanlığa teslim olmayacağız, demokrasiye sahip çıkıyoruz!

Ege Üniversitesi öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki göstermek için kampüs içerisinde bir araya geldi. Öğrenciler, “ODTÜ’ye selam direnişe devam” sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Basın açıklamasında öğrenciler, “Halkın iradesine darbe vurulamaz! Bu karanlığa teslim olmayacağız!” ifadelerini kullandı.

Basın metnini okuyan Ege Üniversitesi öğrencilerinden Beril Aktaş, “Bu ülkenin gençleri olarak, 20 yıldır üzerimize çöken karanlığa, baskıya ve hukuksuzluğa karşı öfkemizi haykırıyoruz! Bizi susturmak için yargıyı silah olarak kullananlar, hakkını arayan herkesi "suçlu" ilan edenler, gençliğin iradesini çalmaya çalışanlar bilsin ki: Biz buradayız ve mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

HAKSIZLIK İÇİNDE BÜYÜDÜK

Hukuk katledilirken, adaletin kırıntısı bile kalmazken, Gezi Direnişi'nin üzerinden geçen yıllar boyunca Gezi tutsakları, bu ülkenin özgürlük isteyen milyonları adına esir tutulduğunu ifade eden Aktaş, “Adalet, bir avuç rantçının ve onların saray soytarılarının elinde oyuncağa çevrildi. Peki biz gençler ne yaşadık? 20 yıldır haksızlık içinde büyüdük.

Bu iktidar, gençliği susturmak için her yolu denedi. Üniversitelerimizi kayyumlarla işgal etti, parasız eğitimi hayal bile edemeyeceğimiz noktaya getirdi. Mezun olduğumuzda işsizlikle, güvencesiz çalışma koşullarıyla, geleceksizlikle karşılaştık” diye konuştu.

YAŞASIN ÖĞRENCİ MÜCADELESİ

Yurt bulamayan, fahiş kiralar yüzünden barınamayanların öğrenci olduğunu belirten Aktaş, “KYK borçlarıyla borçlandırılan, çalışmak zorunda bırakılan, yaşayamayan yine bizdik! Ama yılmadık, sinmedik, diz çökmedik. Onlar ne yaparsa yapsın, biz Gezi direnişinin,dayanışmanın, özgürlüğün çocuklarıyız. Şiddetinize, tomalarınıza, biber gazınıza rağmen dimdik ayaktayız çünkü ODTÜ’de, Hacettepe’de, İstanbul’da barikatları yıkan sıra arkadaşlarımızdan cesaret alıyoruz. İki gün içinde ülkenin her bir yerinde ‘artık yeter’ diyen koca bir kuşağın direnişini ve dayanışmasını gördük. Bir arada olduğumuz sürece yıkamayacağımız barikatın, geri alamayacağımız kampüslerin, deviremeyeceğimiz bir iktidarın olmadığını gördük. Bizler bir arada olduğumuz sürece umut dimdik ayakta. Yaşasın öğrenci mücadelemiz” şeklinde konuştu.

HOCALARA ÇAĞRI

Ege Üniversitesi öğrencilere olarak bir arada bulunacaklarını ve mücadeleye bırakmayacaklarını vurgulayan Aktaş, “ODTÜ’deki arkadaşlarımız, adalet yerini bulana kadar boykot yapma kararı aldılar, ve diğer üniversitelere bir çağrıda bulundular. Biz de Ege Üniversitesi’nden sesleniyoruz: İhmalkarlık, adaletsizlik ve şiddet dolu bu sisteme karşı; akademinin hiçe sayıldığı ve kampüslerin kayyumların arka bahçesi haline getirildiği bu düzene karşı biz de bütün öğrenci arkadaşlarımızı ve hocalarımızı mücadeleyi büyütmeye ve boykota çağırıyoruz. ODTÜ’den Ege’ye, Ege’den bütün üniversitelere geleceğimiz için, insanca bir yaşam için, hakkımız olan aydınlık günleri görebilmek için boykot yapıyoruz” ifadelerini kullandı.