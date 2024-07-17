Ege Üniversitesi öğrencileri: Müşteri değil, öğrenciyiz

Ege Üniversitesi içerisinde yer alan Öğrenci Köyü’ne yapılan yüzde 305 oranındaki zamma karşı öğrenciler basın açıklaması düzenledi. Yapılan açıklamada, "Müşteri değil, öğrenciyiz" denildi.

Gonca YILDIZ

Ege Üniversitesi öğrencileri, üniversite içerisinde bulunan Öğrenci Köyü’ne yapılan fahiş zammı protesto etti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi poliklinikler önünde bir araya gelen öğrenciler zamların geri alınmasını talep etti.

Yüzde 305’i aşan zammın kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, “Geçtiğimiz sene aylık aidat ücreti 1480 lira olan Öğrenci Köyü'nde, 10 Temmuz 2024 tarihinde yapılan zamma göre önümüzdeki yılın aidat ücreti 6 bin liraya yükseltildi. Yurtta kalan öğrenciler, kayıtlarını yenileyebilmek için bugün son günü olmak üzere bir hafta içinde 10 bin 520 TL ödemek zorunda bırakıldı. Senelerdir Öğrenci Köyü’ne enflasyonun üzerinde oranlarda yapılan zam oranları, öğrencilerin karşılayamayacağı miktarlara ulaştı” denildi.

"ÖĞRENCİLER UMURSANMIYOR"

Her sene birçok öğrencinin maddi imkansızlıklar sebebiyle okulu bırakmak zorunda olduğu belirtilen açıklamada, “Öğrenciler olarak gerçekliğimiz bu durumken bize yardımcı olma iddiasıyla kurulmuş bir okul yurdunun bizlerden bu miktarları istemesi; öğrencilerin umursanmadığının ve kârdan başka bir amaç güdülmediğinin en büyük kanıtıdır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar dile getirildi: ‘’KYK burslarımıza, maaşlarımıza yapılmayan zammın barınma hakkımıza yapılmasını kabul etmiyoruz. Emeğimizle kazandığımız okullarımızda maddi olarak sömürülmekten, yapılan fahiş zamlar için bir açıklama beklerken karşımızda bir muhatap bulamamaktan bıktık. Bizler müşteri değil öğrenciyiz ve bugün, bu gerçeği kamuoyuna ve yetkililere hatırlatmak amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Ege Üniversitesi öğrencileri olarak bize yaşatılan bu mağduriyete geçit vermeyeceğiz. Zamların geri alınmasını, yönetmeliğe uygun bir orana düşürülmesini talep ediyoruz.”

Ege Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü öğrencisi, kaldığı Öğrenci Köyü’nün zamlanması üzerine yatay geçiş ile ailesinin yanına döneceğini belirtti. Öğrenci, "1,5 senedir öğrenci köyünde 2 kişilik odada kalıyorum ilk girdiğimde 760 TL ödüyordum. Öncesinde KYK’da kalıyordum arada 300 TL gibi bir fark olduğu için Öğrenci Köyü’ne geçmiştim. Sonraki sene yüzde 100 zam yapıldı ve bu ücret 1450 TL gibi bir rakama çıktı. O zaman da yüzde 100 zam çok fazlaydı ama yine de fiyat uygun olduğu için kimse sesini çıkarmamıştı. Bu zamdan sonra yatay geçiş ile ailemin yaşadığı şehre dönmeyi düşünüyorum. Öğrenci Köyü’nde kalmayacağım çünkü oda çok küçük, klima yok, çamaşır ve yemek ekstra ücretli ve sadece yatmak için çok yüksek bir meblağ. Yazın inanılmaz sineklenme ve böceklenme oluyor ve yeterli ilaçlanma yapılmıyor. Bize 1 hafta süre verdiler kayıt yenilemek için ama bu ücreti toparlayamayan kredi çeken bir sürü arkadaşım var. Oda arkadaşım babasının ölüm maaşı ile geçiniyordu 3000TL o da. Bunun yarısıyla yurdu ödeyip kalanıyla geçinmeye çalışıyordu. Şimdi aldığı ölüm maaşı yurdun yarısını karşılamaya bile yetmiyor" dedi.

Öğrenci köyünde kalan Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi ise, "1 senedir, 2 kişilik odada kalıyorum. Yeni yapılan zam sonrası fiyatı ödemedim ödemeyi de düşünmüyorum. Öğrenci Köyü’nden çıkıp KYK’ya geçeceğim. Zaten Öğrenci Köyü’ne gelmeden önce de KYK’da kalıyordum. Verdiğimiz paranın hiçbir şekilde karşılığını alamıyoruz. Yemek, çamaşır için ekstra para ödüyoruz. İlk girdiğimde hamamböcekleri ile karşılaşmıştım ve bu çok alışagelmiş bir durumdu. Odalarda inanılmaz küf var, duş alırken tavan üstümüze dökülüyor. Bu durumda da hiçbir şey yapılmıyor sadece tavanı boyuyorlar. Küçücük klimasız bir odaya bu ücreti vereceğime eve çıkabilirim. Biz 3 kardeşiz ve ailemin bu ücreti karşılayabilecek bir gücü yok" dedi.