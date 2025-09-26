Ege Üniversitesi öğrencilerinden dayanışma çağrısı

Ege Üniversitesi’nde öğrenciler, topluluklara yönelik baskı ve yasaklara karşı eylem gerçekleştirdi. Öğrenci toplulukları saat 12.30’da İletişim Fakültesi önünde bir araya geldi.

Oryantasyon haftasında öğrencilerin stant açmaları ÖGB ve çevik kuvvet tarafından engellenip gözaltılar yaşanmasının ardından düzenlenen eylemde, öğrenciler toplulukların önündeki engellere tepki gösterdi.

Kampüs içinde sloganlarla yürüyen öğrencilerin gerçekleştirdiği basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Geçtiğimiz gün oryantasyon haftasında toplulukların stantlarının usulsüzce ve hukuksuzca kaldırılmasına karşı bugün burada toplandık. Topluluklar üzerindeki baskı ve yasaklar hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz dönem önüne evrak yığını konulup kapatılmaya çalışılan topluluklar bugün evraklara rağmen stantlarını açamıyor. Öğrencilerin birleştiği, dayanıştığı birlikte aktiviteler düzenlediği kampüsün dört bir yanında var olduğu topluluk ve kulüpler bugün öğrencilerle buluşamıyor birlikte hareket edemiyor hale geldi.”

YASAK, BASKI, SANSÜR

“Atanmış rektör ve Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) yönetimi öğrencilerin iradesinin önüne ket vurmaya çalışıyor” denilen açıklamada, “Bugün bulunduğumuz her alanda yasakla baskıyla ve sansürle karşı karşıya kalıyoruz. Okulun öznesi olan öğrencilerin birliği yok sayılıyor” denildi.

Toplulukların öğrencilerin yan yana geldiği alanlar olduğu vurgulanan açıklama, şu çağrı ile son buldu:

“Birlikte tartıştığımız, etkinlikler yaptığımız bu alanları kısıtlama ya da doğrudan kapatmaya dönük hamleler her üniversitede belirli ölçülerde kendini gösteriyor. Bugün bu kısıtlamara karşı sesimizi çıkarmazsak, yarın etkinliğine gideceğimiz topluluk kalmayacak. Buradan rektörlüğe sesleniyoruz, toplulukların faaliyetlerinin önündeki tüm engelleri kaldırın. Öğrencilerin birleşebildiği her alana elinizi uzatmaktan vazgeçin. Tüm ege üniversitesi öğrencilerini topluluklar üzerindeki baskı ve yasaklara karşı birleşmeye ve mücadeleye çağırıyoruz. Birleşe birleşe kazanacağız.”