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Ege Üniversitesi öğrencilerine müdahale: 3 gözaltı

İzmir Bornova’daki üniversite öğrencileri direnişe devam ediyor. Büyük parktan AKP İl Binasına yürümek isteyen öğrencilere, polis müdahale etti.

Güncel
  • 21.03.2025 21:56
  • Giriş: 21.03.2025 21:56
  • Güncelleme: 21.03.2025 22:04
Kaynak: Haber Merkezi
Ege Üniversitesi öğrencilerine müdahale: 3 gözaltı
BirGün
Birgün Ege

İzmir Bornova'daki üniversite öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki göstermek için bugün Büyük Park’ta araya geldi.

Öğrenciler önce Küçük Parkta oturma eylemi gerçekleştirdi ardından AKP İl Binasına doğru yürümek için harekete geçti. Çevik kuvvet ekipleri TOMA’larla yolu kapatarak geçişe izin vermedi. Kolluk kuvvetleri, Adliye kavşağında biber gazı ve tazyikli su sıktı.

Polis müdahalesinin ardından 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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