Ege Üniversitesi, ressam Hikmeti Tabiyeci’yi 'sakıncalı' buldu: Öğrencilerden tepki yağdı

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Ege Karikatür ve Mizah Topluluğu’na (EKAMİT) üye öğrenciler tarafından 12. Ege Mizah Festivali’ne davet edilen ‘Hikmeti Tabiyeci’ mahlasıyla tanınan ressam Onur Bolat’ı "sakıncalı" bularak festivale kabul etmedi.

Bolat, bu duruma @hikmeti_tabiyeci isimli Instagram hesabından bir videoyla sert tepki gösterdi.

Ressam Onur Bolat paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Pazartesi günü Ege Üniversitesi’ne Ekamit’in davetlisi olarak gelecektim. Ancak öğrencilerin davetine rağmen üniversite yönetimi beni sakıncalı bulduğu için daveti iptal etmiş. Ege Üniversitesi yönetimine sormak istiyorum. Beni hangi gerekçeyle reddedersiniz? Benim hakkımda hiçbir hırsızlık, ihaleye fesat karıştırma, hiçbir şekilde bu ülkenin hayrına olmayan herhangi bir soruşturma yok! Siz Erdoğan’ı sevmemeyi suç mu zannediyorsunuz. Herhangi bir karikatüristin, herhangi bir mizahçının, bu ülkedeki hükümeti sevebileceğini mi sanıyorsunuz? Siz kendinizi Suriye’de, Libya’da, Irak’ta bir üniversitenin yönetimimi zannediyorsunuz? Bu nasıl bir vurdumduymazlık? Siz kendinizi ne zannediyorsunuz kardeşim? Öğrencilerin davetine rağmen siz kim olarak, bu ülkenin bir sanatçısını, sırf bu yönetimi sevmediği için reddetmeyi kendinize had görüyorsunuz? Ben yasalara karşı suç mu işlemişim, hakkımda herhangi bir soruşturma mı var? Ben terörist miyim? Siz mahkeme misiniz, kim olarak beni sakıncalı buluyorsunuz? Kimsiniz siz? Siz Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk ilke ve inkılaplarıyla yarattığı bir üniversitenin yönetimisiniz. Haddinizi bilin! Burası Afganistan değil, Irak değil, Suriye değil. Burası laik bir ülke. Siz hakkında hiçbir soruşturma dahi olmayan birini bu şekilde reddedemezsiniz. Siz kral değilsiniz. Bu ülke krallıkla yönetilmiyor.”

BUNLAR 80 DARBESİNİN SÖYLEMLERİ

İz Gazete'den Yağız Barut'un haberine göre; Onur Bolat, “Bu olay sonrasında çok fazla mesaj aldım. Öğrenciler ve mezunlar, ‘üniversitem adına çok üzgünüm’ diye yazıyor. Yazık gerçekten. Beni nereden sakıncalı buldular çok merak ediyorum. Olay benim gibi çok da ünlü olmayan insanların bile sakıncalı bulunmasına geldiyse bunun adı artık faşizmdir. Sakıncalı olmak ne demek, bunlar 80 darbesinin söylemleri. Neye göre, kime göre sakıncalıyım? Çok saçma yani. Ege Üniversitesi eskiden iyi bir üniversiteydi, özgürlüklerin olduğu bir üniversiteydi. Binlerce bilim insanı ve sanatçı yetiştirmiş bir üniversitenin bu hale gelmiş olması çok yazık!” diye konuştu.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNE TEPKİ YAĞDI

Onur Bolat’ın sosyal medyadaki paylaşımının altına takipçilerinden destek gelirken Ege Üniversitesi’ne de yasakçı zihniyeti nedeniyle tepkiler yükseldi.

Gelen yorumlardan bazıları şöyle:

• Eğitimli, kültürlü, bilgili, ahlaklı ve vicdanlı olduğunuz için kabul etmemiştir. Zira tersi olsaydı iş birliği yaparlardı.

• Onlar için sakıncalıysak doğru yoldayız demektir

• Ege Üniversitesi mezunuyum. Hiç şaşırmadım. Ege Üniversitesi uzun zamandır böyle. Rektörün sizi istememesi çok doğal. Kendileri sistem eleştirisi yapan hiçbir insanı istemez, sadece işlerine gelen iktidara yakın öğrenci topluluklarının masraflarını karşılar.

• İhaleye fesat karıştırsaydın rektörlük kapısında kırmızı halılar ve çiçeklerle karşılanırdın.

• Eleştirinin, sanatın, mizahın, diyaloğun, münazaranın, tartışmanın yapılmadığı bir bina üniversite değildir. Siz şu halde @hikmeti_tabiyeci’den daha faydalı değilsiniz bu ülkeye, gençliğe!

• Yazıklar olsun. İzmir'e de hiç yakışmadı bu tavır. Korkaklar ülkesi olmuşuz.

• Kral değiller, ama kralcı oldukları kesin.

• Kaç senesindeyiz cidden pes… Sakıncalı sanatçılar listesi mi varmış? Haberimiz yoktu!