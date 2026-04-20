Ege Üniversitesi’nde Arya için eylem: “Trans intiharları politiktir”
İzmir’de Ege Üniversitesi kampüsünde bir araya gelen öğrenciler, yaşamını yitiren trans öğrenci Arya için açıklama yaptı. “Arya’nın hesabı sorulacak” pankartı açan öğrenciler, translara yönelik ayrımcılık, şiddet ve dışlanmanın ölümlere sürüklediğini belirterek, “Trans intiharları politiktir” diye belirtti.
Yapılan açıklamada, bu buluşmanın sadece bir anma değil, aynı zamanda bir yüzleşme olduğu ifade edildi. Arya’nın ne ilk ne de son olduğunu belirterek, "Biz translar, hayatımızın her anında yaşam mücadelesi vermekten yorulduk. Yok sayılmaktan, görmezden gelinmekten yorulduk" denildi.
Türkiye’de translar için yaşamın tek bir olayla değil, uzun süreli bir şiddet sarmalıyla zorlaştırıldığına dikkat çekilen açıklamada, toplumsal dışlanmanın etkileri üzerinde duruldu. Üniversite öğrencileri sıra arkadaşlarının yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı:
Türkiye’de pek çok trans için hayat, tek bir büyük travmadan ibaret değil. Hayat, küçük yaşlarda başlayan alaylarla, aile içinde reddedilmekle, sokakta maruz kalınan sözlü ve fiziksel şiddetle şekilleniyor. İş bulamamak, ev bulamamak, güvende hissedememek... Bunların hiçbiri tek başına 'ölüm sebebi' olarak yazılmaz ama hepsi bir araya geldiğinde, insanı yavaş yavaş hayattan koparır. Trans intiharları politiktir. Bizi yok saydıkça, biz daha çok var oluyoruz. Bizi susturmaya çalıştıkça, biz daha yüksek sesle konuşuyoruz. Buradayız. Gitmiyoruz."