Ege Üniversitesi’nde öğrenciler birleşti: "Yönetim istifa”

İzmir’de KYK bünyesinde hizmet veren Ege Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler; sıcak suları olmaması ve yemek hizmetinin gerçekleşmemesi karşısında yurt yönetimini protesto etti.

Uzun süredir sıcak suya erişimi olmayan öğrenciler; su kesintileri ve yemek hizmeti alamamaları karşısında dün akşam saatlerinde sokağa dökülerek hep beraber "Yönetim istifa!" sloganlarıyla yürüdüler. Öğrenciler, sorunun devam etmesi durumunda temel ihtiyaçlarını alana kadar mücadele edeceklerini vurguladılar.

Ege Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan Yusuf İlikkan şunları söyledi, “Dün gece pencerelerden yükselen ıslık sesleri, biriken öfkenin ve dayanışmanın sesi oldu. Hepimiz o seslere katıldık. Islıklarla başlayan tepki, kampüs içinde yürüyüşe dönüştü. Çünkü bu mesele yalnızca bir yurt meselesi değil; bizim yaşam hakkımız ve geleceğimizle ilgiliydi. Ege Üniversitesi kampüsünde, Ege KYK Yurdu'nda günlerdir en temel ihtiyacımız olan suya dahi sağlıklı biçimde erişemiyoruz. Sular aktığı zaman ise çamurlu ve buz gibi akıyor. Ortada doğrudan sağlığımızı tehdit eden ciddi bir ihmal var. Geçtiğimiz günlerde yemekhanelerde çıkan yemeklerden dolayı 50’den fazla öğrencinin zehirlenmesine tanık olduk. Bu olayın etkisi henüz geçmemişken bir akşam yemeğinin hiç getirilmemesi ve bize yarım ekmek arasında tavuklu salata verilmesi, koşulları açıkça gösterdi. Barınma ve beslenme bizim için bir lütuf değil, öğrencinin en temel hakkıdır” dedi.

Yurt asansörlerinin de çalışmadığına dikkat çeken İlikkan, “Yurttaki asansörlerin büyük bir kısmı çalışmıyor. Çok katlı binalarda her gün defalarca inip çıkmak zorunda kalıyoruz. Sağlık sorunu yaşayan arkadaşlarım için bu durum çok daha ağır sonuçlar doğuruyor. Bu sorunlar tek tek ele alındığında küçük aksaklıklar gibi gösterilebilir ancak biz bunu burada sistematik bir ihmal olarak görüyoruz. Biz gençler olarak susmamız beklenebilir ama biz susmayacağız; çünkü biliyoruz ki hak verilmez, mücadeleyle alınır. En temel yaşam koşullarımız için demokratik meşruluğumuzla sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"BÜTÜN YURTLARDA DURUM AYNI"

Zübeyde Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Deniz, aynı sorunların bulundukları binada da yaşandığını söyleyerek durumu kronik rahatsızlık olarak belirtti.

Öğrenci şunları söyledi:

"Bütün yurtlarda durum aynı. Zübeyde Hanım KYK'da yemekler temiz çıkıyor ancak porsiyon olması gerektiği gibi değil, az veriliyor ve verilmeyen porsiyonun ücretini de bizden alıyorlar. Asansörlerimiz de çok sık bozuluyor. Kışın ortasında klimalar bozuldu; sıcak uyuyalım diye açtığımız alet, odayı daha da soğutuyordu. Bizim su açısından yaşadığımız sorun genel olarak sürekli bir su akışı olmaması; duş alırken mesela bir anda su gidiyor. Donuyorsun adeta ve hasta olmamak işten bile değil. Bir de bu yeni giriş saati uygulamasında bizim yurt güvenliği fazla sıkı. Normalde 00.00'ı baz alan ve diğer yurtların da buna göre hareket ettiği kurallarda, bizim yurt yönetimi 23.00'ten sonrasını affetmiyor. Çok fazla öğrenci yurt tarafından aranıyor ve denetleniyor adeta."