Ege ve Akdeniz’de alevler durmuyor

Haber Merkezi

Yaz boyu ormanları kül eden yangınlar, sonbaharda da sürüyor. Ege ve Akdeniz’de yüzlerce hektar alan yandı. Alanya ve Milas’ta evler tahliye edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde önceki gece başlayan yangın dün de gün boyu sürdü. Bölgede şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İspatlı Mahallesi'ne sıçrayan yangın, yakındaki İshaklı, Kargıcak ve Kocaoğlanlı mahallelerine de ulaştı.

Bölgede evleri bulunan vatandaşlar güvenli alanlara tahliye edildi. Alevlerin yaklaştığı Kargıcak Mahallesi Muhtarı Muammer Asiltürk, "Yangın büyüyor, yerleşim alanlarını risk altına aldı" dedi. Mahallede 50'ye yakın villanın tahliye edildiğini söyleyen muhtar, "Bir an önce sönmesini umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Yangının devam ettiği kısım, yerleşim yerleriyle iç içe. Alanya'da yerleşim yerleri başta olmak üzere yangının bir an önce kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor” dedi.

Muğla'nın iki ilçesinde de dün alevlerle mücadele vardı. Milas'ın Kıyıkışlacık Mahallesi ile Köyceğiz'in Akköprü Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanlarda önceki akşam saatlerinde yangın çıktı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Muğla'daki her iki yangında da sabah saatlerinde rüzgarın çok şiddetli esmesi ve zaman zaman yön değiştirmesinin hem hava ekipleri hem de kara ekiplerinin çalışmasını zorlaştırdığını söyledi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık Köyceğiz'deki yangının büyük şiddetli olduğunu aktararak iki ilçedeki beş okulun tatil edildiğini açıkladı. Akbıyık, "Köyceğiz’deki Pınar, Sazak ve Akköprü mahallelerimizde 169 haneyi güvenli alana aldık, yaklaşık 572 vatandaşımızı tahliye ettik”dedi.

AYDIN ÇİNE'DE ORMAN YANGINI

Bir diğer yangın ise Aydın'da çıktı. Çine ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı. Yangın nedeniyle bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.