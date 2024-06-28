Ege ve Marmara için fırtına uyarısı

Meteroloji Genel Müdürlüğü, Ege'nin batısı ve Marmara'nın güneyi için fırtına uyarısında bulundu.

Ege'nin batısı ile Marmara'nın güneyi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege'nin batısı ile Marmara'nın güneyinde rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.