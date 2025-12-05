Egea Aralık Kampanyası Açıklandı: Kredi ve Dizel Modellerde Özel Fırsatlar

Fiat, Aralık 2025’e Egea Ailesi için dikkat çekici kampanyalarla giriyor. Sınırlı sayıda 2025 model Egea Sedan ve Egea Cross, hem nakit indirimli fiyatlar hem de 200.000 TL, 12 ay, %1,99 faizli kredi imkânı ile Fiat showroom’larında yerini alıyor. Ayrıca Egea dizel modellerde 1.299.900 TL’den başlayan fiyatlar ve farklı donanım seviyelerine göre değişen indirim oranları, Aralık ayında Egea sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat penceresi açıyor.

EGEA ARALIK 2025 KAMPANYASININ ANA BAŞLIKLARI

Egea Ailesi’nde 200.000 TL kredi fırsatı: 12 ay vade, %1,99 faiz oranı ile Koç Stellantis Finansman (KSF) üzerinden kullanılabilen kredi imkânı.

12 ay vade, %1,99 faiz oranı ile Koç Stellantis Finansman (KSF) üzerinden kullanılabilen kredi imkânı. Egea dizel araçlarda 1.299.900 TL’den başlayan fiyatlar: Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP Easy manuel versiyon için nakit indirimli anahtar teslim fiyat.

Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP Easy manuel versiyon için nakit indirimli anahtar teslim fiyat. Kampanya dönemi: Tüm kampanyalar 03.12.2025 – 31.12.2025 tarihleri arasında, stoklarla sınırlı olarak geçerli.

FİAT EGEA SEDAN 2025 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

Motor Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Fırsat Fiyatı

(Stoklarla Sınırlı) 1.4 Fire 95 HP GSR * Easy Manuel Benzinli 1.099.900 TL - 1.4 Fire 95 HP GSR * Urban Manuel Benzinli 1.219.900 TL - 1.4 Fire 95 HP GSR * Lounge Manuel Benzinli 1.279.900 TL - 1.6 M.Jet 130 HP GSR * Urban Manuel Dizel 1.509.900 TL 1.299.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP GSR * Lounge Manuel Dizel 1.568.900 TL 1.359.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP GSR * Easy Otomatik Dizel 1.616.900 TL 1.419.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP GSR * Urban Otomatik Dizel 1.629.900 TL - 1.6 M.Jet 130 HP GSR * Lounge Otomatik Dizel 1.709.900 TL -

Tabloda görüldüğü gibi, Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP Urban manuel versiyon için nakit indirimli fiyat 1.299.900 TL’ye kadar geriliyor. Diğer 1.6 M.Jet dizel versiyonlarda da liste fiyatına göre önemli avantajlar sunulurken, benzinli 1.4 Fire 95 HP GSR versiyonları kampanyayı daha çok donanım çeşitliliği açısından destekliyor.

Egea Sedan 2025 Opsiyon Fiyatları

Opsiyon (2025 Model Yılı) Tavsiye Edilen %75 ÖTV’li Opsiyon Bedeli

(ÖTV ve KDV Dahil) Easy Urban Lounge Plus Paket 57.650 TL ● ● ● Ücretli Renkler 10.290 TL ● ● ● 16" Elmas Kesim Alaşım Jant 14.580 TL - ● ● Kahverengi Eco-Leather Kaplı Ön Konsol (CSR) 4.860 TL - - ● KONFOR PAKET (C60) (Kör nokta uyarı + ön park sensörü) 19.440 TL - ● ●

Opsiyon tablosu, Egea Sedan alırken donanımı kişiselleştirmek isteyenlere yol gösteriyor. Plus Paket, ücretli renk seçenekleri, elmas kesim alaşım jantlar ve konfor paketi gibi ekler, özellikle Urban ve Lounge donanımlarında araca hem görünüm hem de güvenlik açısından ekstra değer katıyor.

EGEA CROSS 2025 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

Motor Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Fırsat Fiyatı

(Stoklarla Sınırlı) 1.4 Fire 95 HP GSR Traction * Street Manuel Benzinli 1.249.900 TL 1.149.900 TL 1.4 Fire 95 HP GSR Traction * Urban Manuel Benzinli 1.327.900 TL 1.227.900 TL 1.4 Fire 95 HP GSR Traction * Lounge Manuel Benzinli 1.407.900 TL 1.287.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction * Street Otomatik Dizel 1.499.900 TL 1.334.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction * Urban Otomatik Dizel 1.599.900 TL 1.549.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction * Lounge Otomatik Dizel 1.719.900 TL 1.669.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction * Limited Otomatik Dizel 1.869.900 TL 1.769.900 TL

Egea Cross 2025 fiyat listesi, özellikle SUV görünümlü, yüksek yapılı bir kompakt model isteyen sürücülere hitap ediyor. Benzinli 1.4 Fire 95 HP GSR Traction versiyonları manuel şanzıman ve uygun liste fiyatlarıyla öne çıkarken, 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction dizel otomatik versiyonlar hem performans hem de donanım seviyesiyle dikkat çekiyor.

Egea Cross 2025 Opsiyon Fiyatları

Opsiyon (2025 Model Yılı) Tavsiye Edilen %75 ÖTV’li Opsiyon Bedeli

(ÖTV ve KDV Dahil) Street Urban Lounge Limited Ücretli Renkler 10.290 TL ● ● ● ● KONFOR PAKET (C60) (Kör nokta uyarı + ön park sensörü) 19.440 TL - ● ● ●

Egea Cross için sunulan opsiyonlar, özellikle şehir içinde yoğun kullanılan SUV’larda güvenlik ve konforu artırmaya yönelik. Ücretli renk seçenekleri modelin dış görünümünü zenginleştirirken, Konfor Paket (C60) kör nokta uyarı sistemi ve ön park sensörüyle günlük sürüşü daha güvenli hale getiriyor.

EGEA AİLESİ’NDE 200.000 TL KREDİ FIRSATI

Kredi Kampanyasının Temel Koşulları

Kredi Tutarı: 200.000 TL

200.000 TL Vade: 12 ay

12 ay Faiz Oranı: %1,99

%1,99 Aylık Ödeme: 19.600,18 TL (2,71% aylık maliyet oranı, 37,87% yıllık maliyet oranı)

19.600,18 TL (2,71% aylık maliyet oranı, 37,87% yıllık maliyet oranı) Kredi Tahsis Ücreti: Yasal vergiler dahil 1.150 TL

Yasal vergiler dahil 1.150 TL Rehin Tesis Ücreti: 321,59 TL

Bu kredi kampanyası, Koç Stellantis Finansman (KSF) tarafından sağlanan hususi krediler için geçerli. Kredi kullanımında oluşan yasal vergiler, kredi tahsis ücreti ve rehin tesis ücreti, müşterinin aracı hususi ya da ticari amaçla kullanmasına göre değişiklik gösterebiliyor. Kampanyadan yararlanılmaması halinde ise aynı tarihler arasında KSF üzerinden %3,69 faiz oranlı standart kredi seçeneği sunuluyor.

Kampanyanın Geçerlilik Tarihleri ve Stok Durumu

Egea Ailesi’ndeki 200.000 TL kredi kampanyası ile Egea dizel araçlar için 1.299.900 TL’den başlayan fiyatlar, 03.12.2025 – 31.12.2025 tarihleri arasında geçerli. Kampanya stoklarla sınırlı olduğundan, her yetkili satıcıda aynı sayıda araç bulunmayabiliyor. Fiat ve yetkili satıcılar, kampanya koşullarını değiştirme, kampanyayı durdurma veya bölgesel olarak farklılaştırma hakkını saklı tutuyor.

EGEA DİZEL ARAÇLARDA 1.299.900 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLAR

Egea dizel cephesinde en dikkat çeken nokta, Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP modelinin kampanya kapsamında 1.299.900 TL nakit indirimli anahtar teslim fiyatla sunulması. Bu fiyat, metalik renk ve ekstra donanımları içermiyor; ancak aynı dönemde geçerli olan 200.000 TL kredi kampanyası ile birlikte kullanıldığında toplam maliyeti planlamak daha da kolaylaşıyor.

Diğer 1.6 M.Jet dizel Egea Sedan ve 1.6 M.Jet DCT Egea Cross versiyonlarında da model ve donanım seviyesine göre değişen indirimler bulunuyor. Böylece manuel veya otomatik şanzıman, sedan ya da cross gövde tipi tercih eden müşteriler, Aralık ayı boyunca farklı kombinasyonları avantajlı koşullarla değerlendirebiliyor.

GÜVENLİK VE DONANIM NOTU: GSR ÖZELLİKLERİ

Fiyat listesinde yer alan GSR* ibaresi, 2B Regülasyonu kapsamındaki gelişmiş güvenlik donanımlarını ifade ediyor. Bu paket; Şerit Takip Asistanı, Otomatik Acil Durum Freni, Yorgunluk Asistanı, Trafik İşareti Tanıma ve Akıllı Hız Destek Sistemi gibi özellikleri içererek, Egea Ailesi’nin güvenlik seviyesini güncel standartlara taşıyor.

Egea Aralık 2025 kampanyası ne zamana kadar geçerli?

Kampanya, 0 km 2025 model yılı Egea Ailesi araçları için 03.12.2025 – 31.12.2025 tarihleri arasında geçerli. Tüm fırsatlar stoklarla sınırlı olup, stokların tükenmesi halinde kampanya fiilen sona erebiliyor.

Egea’da 200.000 TL kredi kampanyasından kimler yararlanabiliyor?

200.000 TL, 12 ay, %1,99 faiz oranlı kredi kampanyası, Koç Stellantis Finansman üzerinden hususi kredi kullanan bireysel müşteriler için geçerli. Kredi tahsis süreci, ilgili banka ve finans kuruluşunun değerlendirmesine ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine tabi.

Egea dizel modellerin başlangıç fiyatı nedir?

Kampanya kapsamında Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP Easy manuel versiyon için nakit indirimli başlangıç fiyatı 1.299.900 TL olarak açıklanmıştır. Diğer dizel versiyonlarda liste fiyatı ve indirim tutarı donanım seviyesine göre değişmektedir.

Kampanya diğer satış kampanyalarıyla birleştirilebilir mi?

Fiat ve yetkili satıcılar, kampanyanın diğer perakende satış kampanyaları ile birleştirilip birleştirilmeyeceğine dair değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor. Bu nedenle, bir showroom’a gitmeden önce kullanılan kredi türü, ek indirimler veya takas kampanyalarının aynı anda geçerli olup olmayacağı mutlaka yetkili satıcıdan teyit edilmelidir.

Kredi kampanyasından vazgeçersem ne olur?

Kredi kullanımına yönelik tüm işlemler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a tabidir ve tüketicinin cayma hakkı vardır. Müşteri kredi kullanımından cayma hakkını kullandığında, kampanya koşulları yeniden değerlendirilir ve ilgili indirim veya faiz avantajları değişebilir.

Egea Aralık kampanyası, hem sedan hem de cross gövde tiplerinde geniş motor ve donanım seçeneklerini, cazip nakit indirimleri ve 200.000 TL’lik avantajlı kredi fırsatı ile bir araya getiriyor. 1.299.900 TL’den başlayan dizel fiyatları, 12 ay %1,99 faizli kredi imkânı ve GSR güvenlik donanımları, Aralık 2025’i Egea düşünenler için öne çıkan bir ay haline getiriyor. Stoklarla sınırlı bu kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için en yakın Fiat showroom’una başvurması gerekiyor.