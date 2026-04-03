Egea Cross Nisan 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Fiat, Egea Cross Nisan 2026 kampanyası ile sıfır araç almak isteyenler için yeni bir fırsat duyurdu. Açıklanan kampanyada, 0 km 2026 yılı Egea Cross modeli versiyonları için 200.000 TL, 12 ay, %1,99 faizli kredi seçeneği sunulurken, buna ek olarak takas desteği avantajı da öne çıkıyor. Özellikle eski aracını yenilemek isteyenler için dikkat çeken bu kampanya, sınırlı sayıdaki araçlar için geçerli olacak.

02.04.2026 - 04.05.2026 tarihleri arasında geçerli olduğu belirtilen kampanya, Fiat Showroom’larında uygulanıyor. Peki, Egea Cross kredi kampanyası hangi şartları içeriyor, takas desteği kimleri kapsıyor ve kampanya hangi koşullarda geçerli? İşte açıklanan detaylar.

EGEA CROSS NİSAN 2026 KAMPANYASINDA NELER VAR?

Egea Cross sıfır araç kampanyası kapsamında, Fiat tarafından 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %1,99 faiz oranı duyuruldu. Kampanyanın en dikkat çeken yönlerinden biri ise krediye ek olarak takas desteği sunulması oldu.

Paylaşılan bilgilere göre, eski aracını Fiat Showroom’larına getirenler, kredi kampanyalarına ek olarak takas desteği kampanyasından faydalanabiliyor. Bu nedenle kampanya, hem kredi kullanmak hem de mevcut aracını değerlendirmek isteyenler için öne çıkıyor.

Kampanyanın öne çıkan başlıkları

Kampanya Başlığı Detay Araç Modeli 0 km 2026 yılı Egea Cross modeli versiyonları Kredi Tutarı 200.000 TL Vade 12 Ay Faiz Oranı %1,99 Ek Avantaj Krediye ek takas desteği Kampanya Tarihi 02.04.2026 - 04.05.2026

EGEA CROSS KAMPANYASI HANGİ ARAÇLARDA GEÇERLİ?

Fiat tarafından yapılan açıklamaya göre kampanya, yalnızca 0 km 2026 yılı Egea Cross modeli versiyonları için geçerli. Bu yönüyle kampanya, yeni model bir araç almak isteyen kullanıcıları hedefliyor.

Ayrıca kampanyanın sınırlı sayıda araç için geçerli olduğu vurgulanıyor. Bu nedenle kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, en yakın Fiat yetkili satıcısından güncel stok bilgisi alması önem taşıyor.

STOK DURUMU VE BÖLGESEL GEÇERLİLİK NASIL OLACAK?

Egea Cross Nisan 2026 kampanyası için açıklanan bir diğer önemli detay da stok durumu oldu. Kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu belirtilirken, uygulamanın belirli Fiat yetkili satıcıları veya bölge kapsamına göre değişiklik gösterebileceği ifade edildi.

Kampanya kapsamında kaç adet araç bulunduğu bilgisinin doğrudan yetkili satıcılardan öğrenilebileceği belirtildi. Bu nedenle showroom bazlı farklılıklar yaşanabileceği unutulmamalı.

TAKAS DESTEĞİ KAMPANYASI KİMLERİ KAPSIYOR?

Kampanya şartlarına göre, eski aracını Fiat Showroom’larına getirenler, kredi kampanyasına ek olarak takas desteği avantajından yararlanabiliyor. Böylece mevcut aracını takasa vererek yeni bir Egea Cross almak isteyenler için ek bir fırsat sunulmuş oluyor.

Bu detay, özellikle “Egea Cross takas desteği var mı” ve “Fiat Egea Cross kampanyasında takas desteği nasıl uygulanıyor” gibi sık aranan sorular açısından önem taşıyor.

KAMPANYA ŞARTLARI VE YASAL ÇERÇEVE

Fiat tarafından paylaşılan bilgilere göre, Fiat ve yetkili satıcıları diğer perakende satış kampanyaları ile birleştirilip birleştirilmeyeceğine dair değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor. Ayrıca kampanya kapsamında yapılan satışlarda tüketici haklarının geçerli olduğu belirtiliyor.

Kredi kullanımına yönelik cayma ve iptal hakkı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendiriliyor. Tüketicinin kredi kullanımından cayma hakkını kullanması halinde ise kampanya koşullarının yeniden değerlendirileceği ifade ediliyor.

Diğer geçerlilik koşulları

Kampanya yalnızca perakende satışlar için geçerli olabilir.

için geçerli olabilir. Filo, takas, ön sipariş veya özel satış anlaşmalarında geçerli olmayabilir.

geçerli olmayabilir. Fiat ve kampanyaya katılan yetkili satıcılar, kampanya koşullarını değiştirme, kampanyayı durdurma veya kampanyayı bölgesel olarak farklılaştırma hakkını saklı tutar.

Kredi kullanımına ilişkin işlemler banka kredi değerlendirme sürecine tabidir.

FİAT KAMPANYA ŞARTLARINI DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

Evet. Açıklanan metinde, Fiat’ın kampanya şartlarını değiştirme veya kampanyayı tamamen sonlandırma hakkını saklı tuttuğu açıkça belirtiliyor. Bu nedenle kampanyadan yararlanmayı düşünenlerin, başvuru öncesinde en yakın Fiat Showroom ile iletişime geçerek güncel şartları teyit etmesi gerekiyor.

