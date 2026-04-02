Egea Dizel Nisan 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Egea Dizel Nisan 2026 sıfır araç kampanyası otomobil almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle sıfır araç fiyatları, Egea dizel kampanyası, Fiat Egea kredi kampanyası ve Egea Sedan 1.6 motor fiyatı gibi başlıklar, yeni ayla birlikte daha da fazla araştırılmaya başladı. Açıklanan kampanya kapsamında hem başlangıç fiyatı hem de kredi seçeneği dikkat çekerken, sınırlı sayıda geçerli olması da kampanyaya ilgiyi artırıyor.

EGEA DİZEL NİSAN 2026 KAMPANYASI NEDİR?

Nisan 2026 döneminde açıklanan kampanya, Egea dizel araçlarda avantajlı başlangıç fiyatı ve kredi seçeneğini bir araya getiriyor. Özellikle sıfır Egea almak isteyen kullanıcılar için açıklanan rakamlar, kampanyayı öne çıkaran ana unsur olarak dikkat çekiyor.

Kampanya kapsamında açıklanan 1.429.900 TL fiyat, Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP modelinde tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı üzerinden nakit indirim uygulanmış haliyle sunuluyor. Bu fiyatın metalik renk ve ekstra donanımları içermediği de ayrıca belirtiliyor.

EGEA DİZEL FİYATI NE KADAR?

Egea dizel kampanyasında başlangıç fiyatı 1.429.900 TL olarak açıklandı. Bu rakam, kampanyanın en çok dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Egea dizel fiyatı, özellikle sıfır araç kampanyaları arasında araştırma yapan kullanıcılar için ilk bakılan detaylardan biri haline geldi.

Öte yandan açıklanan metinde, kampanya kapsamındaki indirim oranları ve indirim tutarlarının araç modeli ve donanımlarına göre değişkenlik gösterebildiği bilgisi de yer alıyor. Bu nedenle kampanyadaki tüm modeller için fiyatın aynı olmadığı görülüyor.

EGEA DİZEL KREDİ KAMPANYASI DETAYLARI

Kampanyada yalnızca araç fiyatı değil, kredi seçeneği de öne çıkıyor. Açıklanan verilere göre kampanya tarihleri içinde belirtilen fiyatla birlikte kullanılabilen finansman seçeneği 200.000 TL kredi, 12 ay taksit ve yüzde 1,99 faiz oranı ile sunuluyor. Aylık taksit tutarı ise 19.600,28 TL olarak belirtiliyor.

Ödeme Şekli Kredi Tutarı Vade Aylık Faiz Oranı Aylık Taksit KSF Bireysel Kredi 200.000 TL 12 Ay 1,99% 19.600,28 TL Garanti BBVA Bankası Bireysel Kredi 200.000 TL 12 Ay 1,99% 19.600,28 TL Yapı ve Kredi Bankası Bireysel Kredi 200.000 TL 12 Ay 1,99% 19.600,28 TL

KAMPANYA HANGİ ARAÇLARDA GEÇERLİ?

Egea Dizel Nisan 2026 kampanyası, 0 km 2026 yılı Egea Sedan 1.6 motor seçeneğinde otomatik ve manuel araçlar için geçerli olarak açıklandı. Bu yönüyle kampanya, hem manuel hem de otomatik vites tercih eden kullanıcıları kapsıyor.

Ayrıca kredi şartları bölümünde 0 km 2026 yılı Egea Ailesi modelleri ifadesi de yer alıyor. Bu nedenle kampanya detaylarını değerlendiren kullanıcıların araç modeli, donanım ve finansman şartlarını birlikte incelemesi önem taşıyor.

KREDİ KAMPANYA ŞARTLARI NELER?

Koç Stellantis Finansman (KSF)

KSF tarafında kampanya, 02.04.2026 - 04.05.2026 tarihleri arasında 0 km 2026 yılı Egea Ailesi modelleri için sınırlı sayıda geçerli. 200.000 TL kredi, 12 ay taksit, yüzde 1,99 faiz oranı ve aylık 19.600,28 TL ödeme seçeneği; Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası / Kredili Hayat Sigortası satın alan müşteriler için sunuluyor.

Bu kredi seçeneğinde bir defaya mahsus ve peşin olmak üzere 1.150 TL kredi tahsis ücreti ve 403,56 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor. Ayrıca kampanyadan yararlanılmaması durumunda aynı tarihler arasında yüzde 3,99 faiz fırsatı sunulduğu bilgisi de yer alıyor.

Garanti BBVA Bankası

Garanti BBVA Bankası tarafında kampanya, 0 km 2026 model yılı EGEA modellerinde geçerli. Sunulan seçenek yine 200.000 TL kredi, 12 ay taksit, yüzde 1,99 faiz ve 19.600,28 TL aylık ödeme şeklinde açıklanıyor. Bu seçenek, Marka Kasko ve Garanti Emeklilik Kredi Ödeme Güvence Sigortası alan müşteriler için geçerli.

Bu kampanyada 1.150 TL kredi tahsis ücreti ve 403,55 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor. Kampanyadan yararlanılmaması durumunda ise aynı dönem için yüzde 3,59 faiz fırsatının sunulduğu belirtiliyor.

Yapı ve Kredi Bankası

Yapı ve Kredi Bankası kampanyasında da 0 km 2026 model yılı Egea Ailesi modelleri için 200.000 TL kredi, 12 ay taksit, yüzde 1,99 faiz oranı ve 19.600,28 TL aylık ödeme seçeneği bulunuyor. Bu kredi, Marka Kasko ve Kredili Hayat Sigortası alan müşteriler için geçerli.

Bu seçenekte 1.150,00 TL kredi tahsis ücreti ve 350,92 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor. Kampanyadan yararlanılmaması durumunda ise aynı tarihler arasında yüzde 3,29 faiz fırsatı sunuluyor.

EGEA DİZEL NİSAN 2026 KAMPANYASINDA DİKKAT ÇEKEN NOKTALAR

Başlangıç fiyatı 1.429.900 TL olarak açıklandı.

1.6 motor seçeneğinde manuel ve otomatik araçlar kampanyaya dahil edildi.

200.000 TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 1,99 faiz oranı öne çıktı.

Kampanya 02.04.2026 - 04.05.2026 tarihleri arasında geçerli olacak.

Kampanyanın sınırlı sayıda ve stoklarla sınırlı olduğu açıklandı.

Egea Dizel Nisan 2026 kampanyası açıklandı mı?

Evet, kampanya bilgileri açıklandı.

Egea Dizel fiyatı ne kadar?

Kampanyada başlangıç fiyatı 1.429.900 TL olarak yer alıyor.

Egea Dizel kredi kampanyası kaç TL?

Kampanyada 200.000 TL kredi seçeneği bulunuyor.

Egea Dizel kredi vadesi kaç ay?

Kredi kampanyası 12 ay vade ile sunuluyor.

Egea Dizel faiz oranı ne kadar?

Kampanyada aylık faiz oranı yüzde 1,99 olarak belirtiliyor.

Aylık taksit ne kadar?

200.000 TL kredi için aylık taksit tutarı 19.600,28 TL olarak açıklanıyor.

Kampanya hangi tarihler arasında geçerli?

Kampanya 02.04.2026 - 04.05.2026 tarihleri arasında geçerli.

Kampanya hangi araçlarda geçerli?

0 km 2026 yılı Egea Sedan 1.6 motor seçeneğinde otomatik ve manuel araçlar için sınırlı sayıda geçerli olduğu belirtiliyor.