Egea Kasım Kampanyası Başladı | En ucuz sıfır araçlar sınırlı sayıda

Fiat, Kasım ayına özel olarak Egea Sedan ve Egea Cross modellerinde dikkat çekici bir kampanya başlattı. Sınırlı sayıda araç için geçerli olan bu fırsatta Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP versiyonu, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden yapılan indirimle birlikte 999.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Fakat elbette donanım seviyesi, şanzıman tipi ve yakıt türü fiyatları doğrudan etkiliyor. Bu yazıda, 2025 Fiat Egea fiyat listesi, kampanya koşulları ve sunulan ek paketler hakkında tüm detayları bulabilirsiniz.

FİAT EGEA CROSS 2025 FİYAT LİSTESİ

Motor Donanım Şanzıman Yakıt Liste Fiyatı (Anahtar Teslim) Kampanyalı Fiyat (Nakit İndirimli) 1.4 Fire 95 HP GSR Street Manuel Benzinli 1.234.900 TL 1.134.900 TL 1.4 Fire 95 HP GSR Urban Manuel Benzinli 1.302.900 TL 1.202.900 TL 1.4 Fire 95 HP GSR Lounge Manuel Benzinli 1.430.900 TL 1.330.900 TL 1.4 Fire 95 HP GSR Limited Manuel Benzinli 1.423.900 TL 1.323.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel 1.683.900 TL 1.583.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel 1.753.900 TL 1.653.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Limited Otomatik Dizel 1.853.900 TL 1.753.900 TL

Egea Cross Opsiyon Paketleri

Ücretli Renkler: 10.290 TL

10.290 TL Konfor Paketi (C60): Kör nokta uyarı + Ön park sensörü – 19.440 TL

EGEA SEDAN 2025 FİYAT LİSTESİ

Motor Donanım Şanzıman Yakıt Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli 1.099.900 TL 999.900 TL 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 1.263.900 TL 1.163.900 TL 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 1.321.900 TL 1.221.900 TL 1.4 Fire 95 HP Limited Manuel Benzinli 1.425.900 TL 1.325.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel 1.599.900 TL 1.499.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 1.666.900 TL 1.566.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 1.716.900 TL 1.616.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Limited Manuel Dizel 1.816.900 TL 1.716.900 TL

Egea Sedan Opsiyonlar

Plus Paket: 57.650 TL

57.650 TL Ücretli Renkler: 10.290 TL

10.290 TL 16” Elmas Kesim Alaşım Jant: 9.470 TL

9.470 TL Konfor Paketi (C60): Kör nokta uyarı + Ön park sensörü – 19.440 TL

KAMPANYA KOŞULLARI

Kampanya 04.11.2025 - 01.12.2025 tarihleri arasında geçerlidir. Stoklarla sınırlıdır. Kampanya süresince %3,74 faiz oranı ile kredi fırsatı sunulmaktadır. Kredi kullanımında oluşan vergiler ve masraflar ayrıca hesaplanır.

Egea kampanyasındaki 999.900 TL hangi model için geçerli?

Bu fiyat yalnızca Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli modelinde geçerlidir.

Egea Cross ve Egea Sedan dizel otomatik versiyonların fiyatı nedir?

Dizel-otomatik seçenekler 1.583.900 TL ile 1.853.900 TL arasında değişmektedir.

Konfor Paketinde hangi özellikler var?

Kör nokta uyarı sistemi ve ön park sensörü yer almaktadır.

Renk için ek ödeme var mı?

Evet, metalik renk ücreti 10.290 TL’dir.

SONUÇ

Fiat Egea, geniş donanım yelpazesi, ekonomik motor seçenekleri ve bütçe dostu fiyatlarıyla 2025 yılında da dikkat çekmeye devam ediyor. Eğer uygun fiyatlı, dayanıklı ve şehir kullanımına uyumlu bir otomobil arıyorsanız, Kasım kampanyası fırsatlarını kaçırmadan showroomları ziyaret etmeniz önerilir.