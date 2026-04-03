Egea ÖTV Muafiyeti Araçlarda Nisan 2026 Kampanyası Açıklandı!

Fiat, Egea ÖTV muafiyeti kampanyası kapsamında dikkat çeken yeni finansman desteğini duyurdu. Açıklanan bilgilere göre Egea Ailesi modelleri, ÖTV muafiyeti kapsamına giren alımlarda 150.000 TL’ye 12 ay %0 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor. Nisan 2026 dönemine özel açıklanan bu kampanya, sıfır faizli kredi seçeneği arayanlar için öne çıkarken, farklı banka ve finansman kuruluşları üzerinden sunulan seçenekleriyle dikkat çekiyor.

02.04.2026 - 04.05.2026 tarihleri arasında geçerli olduğu belirtilen kampanya, 0 km 2026 model yılı Egea Ailesi araçlarda uygulanıyor. Kampanya dahilindeki kredi seçeneklerinde aylık taksit tutarı 12.500 TL olarak açıklanırken, kampanya kapsamındaki araçların stoklarla sınırlı olduğu da vurgulanıyor.

FİAT NİSAN 2026 SIFIR ARAÇ FİYATLARI GÜNCEL LİSTE

EGEA ÖTV MUAFİYETİ KAMPANYASINDA SUNULAN KREDİ SEÇENEKLERİ

Egea ÖTV muafiyetli araç kampanyası kapsamında üç farklı kredi seçeneği yer alıyor. Açıklanan ödeme planına göre tüm seçeneklerde 150.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz oranı sunuluyor.

Ödeme Şekli Kredi Tutarı Vade Aylık Faiz Oranı Aylık Taksit KSF Bireysel Kredi 150.000 TL 12 Ay %0,00 12.500,00 TL Garanti BBVA Bankası Bireysel Kredi 150.000 TL 12 Ay %0,00 12.500,00 TL Yapı ve Kredi Bankası Bireysel Kredi 150.000 TL 12 Ay %0,00 12.500,00 TL

KAMPANYA HANGİ ARAÇLARDA VE HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Fiat tarafından paylaşılan bilgilere göre kampanya, 02 Nisan 2026 ile 04 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli. Kampanya yalnızca 0 km 2026 model yılı Egea Ailesi modelleri için uygulanıyor. Garanti BBVA tarafında 0 km 2026 model yılı Egea (ÖTV muaf) modelleri, Yapı Kredi tarafında ise 0 km 2026 model yılı ÖTV muaf Egea Ailesi modelleri ifadesi kullanılıyor.

Ayrıca görselde yer alan aracın temsili olduğu, kampanya kapsamında satışta olan versiyonlardan farklılık gösterebileceği belirtiliyor.

KSF, GARANTİ BBVA VE YAPI KREDİ KREDİ DETAYLARI

Koç Stellantis Finansman (KSF) kampanya şartları

KSF tarafından sunulan kampanyada 150.000 TL kredi, 12 ay taksit, %0 faiz ve aylık 12.500,00 TL ödeme seçeneği yer alıyor. Bu seçenekte %0,13 aylık maliyet oranı ve %1,58 yıllık maliyet oranı bulunuyor. Kampanyadan yararlanmak için Marka Kasko ile Kredi Koruma Sigortası / Kredili Hayat Sigortası satın alınması gerekiyor.

Bu kredi seçeneğinde bir defaya mahsus ve peşin olmak üzere yasal vergiler dahil 862,50 TL kredi tahsis ücreti ve 403,56 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor. Kampanyadan yararlanılmaması halinde ise aynı tarihler arasında %3,99 faiz fırsatı sunulduğu belirtiliyor.

Garanti BBVA Bankası kampanya şartları

Garanti BBVA kampanyasında da 150.000 TL kredi, 12 ay vade, %0 faiz ve aylık 12.500 TL ödeme seçeneği sunuluyor. Bu seçenekte %0,13 aylık maliyet oranı ve %1,58 yıllık maliyet oranı bilgisi yer alıyor. Kampanyanın geçerli olabilmesi için Marka Kasko ve Garanti Emeklilik Kredi Ödeme Güvence Sigortası alınması gerekiyor.

Bu kredi kampanyasında bir defaya mahsus ve peşin olmak üzere yasal vergiler dahil 863 TL kredi tahsis ücreti ve 403,55 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor. Kampanyadan yararlanılmaması halinde %3,59 faiz fırsatı sunulduğu ifade ediliyor.

Yapı Kredi Bankası kampanya şartları

Yapı Kredi seçeneğinde de 150.000 TL kredi, 12 ay taksit, %0 faiz oranı ve aylık 12.500 TL ödeme bulunuyor. Bu seçenekte %0,12 aylık maliyet oranı ve %1,51 yıllık maliyet oranı bilgisi paylaşılıyor. Kampanyanın geçerli olması için Marka Kasko ve Kredili Hayat Sigortası alınması gerekiyor.

Bu kredi kampanyasında bir defaya mahsus ve peşin olmak üzere yasal vergiler dahil 862,50 TL kredi tahsis ücreti ve 350,92 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor. Kampanyadan yararlanılmaması halinde %2,99 faiz fırsatı sunulduğu belirtiliyor.

EGEA ÖTV MUAF KAMPANYASINDA DİKKAT ÇEKEN ŞARTLAR

Egea Nisan 2026 kampanyası kapsamında sunulan kredi fırsatlarının, belirli sigorta ürünlerinin satın alınması şartına bağlı olduğu görülüyor. Ayrıca kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, kredi tahsis ücreti ve rehin tesis ücretlerinin müşterinin hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebileceği bilgisi de yer alıyor.

Bunun yanında yıllık maliyet oranı olarak ifade edilen oranların, efektif yıllık faiz oranı olduğu; hesaplamalara tüm vergilerin dahil edildiği ancak sigorta masraflarının dahil edilmediği belirtiliyor.

STOK DURUMU VE KAMPANYA GEÇERLİLİĞİ

Fiat tarafından açıklanan metinde kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu açıkça ifade ediliyor. Ayrıca Fiat’ın kampanya şartlarını değiştirme veya kampanyayı tamamen sonlandırma hakkını saklı tuttuğu belirtiliyor. Bu nedenle kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, en yakın Fiat Showroom üzerinden güncel bilgi alması önem taşıyor.

ÖTV muaf satış koşulları ve detayları için engelsizhareket.fiat.com.tr sayfasının ziyaret edilebileceği bilgisi de paylaşılıyor.

Egea ÖTV muafiyeti kampanyasında kredi tutarı ne kadar?

Kampanya kapsamında 150.000 TL kredi imkanı sunuluyor.

Egea ÖTV muaf araç kampanyasında faiz oranı kaç?

Açıklanan kredi seçeneklerinde 12 ay için %0 faiz uygulanıyor.

Aylık taksit tutarı ne kadar?

Tüm açıklanan kredi seçeneklerinde aylık taksit tutarı 12.500 TL olarak belirtiliyor.

Kampanya hangi tarihler arasında geçerli?

Kampanya, 02.04.2026 - 04.05.2026 tarihleri arasında geçerli.

Kampanya hangi araçlarda geçerli?

Bu fırsat, 0 km 2026 model yılı Egea Ailesi ve ÖTV muaf Egea modellerinde geçerli olarak açıklandı.

Hangi bankalar ve finansman kuruluşları kampanyada yer alıyor?

Kampanyada Koç Stellantis Finansman, Garanti BBVA Bankası ve Yapı Kredi Bankası kredi seçenekleri bulunuyor.

Kampanya için sigorta şartı var mı?

Evet. Açıklanan bilgilere göre kampanyadan yararlanmak için ilgili kredi kuruluşuna göre Marka Kasko ve belirlenen kredi koruma ya da hayat sigortalarının alınması gerekiyor.

Kampanya stoklarla sınırlı mı?

Evet. Kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu belirtiliyor.