Egea Ticari İşletmeler İçin Nisan 2026 Kampanyasını Açıkladı!

Fiat, ticari müşterilere yönelik dikkat çeken yeni finansman desteğini duyurdu. Egea Ailesi için açıklanan Nisan 2026 kampanyası kapsamında, 0 km 2026 model Egea Ailesi araçlarda 500.000 TL kredi, 6 ay vade ve %2,49 faiz fırsatı öne çıkıyor. Özellikle işini büyütmek, araç filosunu yenilemek ya da ticari faaliyetlerinde yeni bir araca ihtiyaç duyan işletmeler için açıklanan bu destek, kısa vadeli ödeme planı ile dikkat çekiyor.

02 Nisan 2026 - 04 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli olduğu belirtilen kampanya, sınırlı sayıda araç için sunuluyor. Kampanya detaylarına göre kredi seçeneği, belirli şartların sağlanması halinde geçerli oluyor. Peki, Egea ticari kampanya 2026 kapsamında hangi imkanlar sunuluyor, aylık ödeme ne kadar, kampanya kimleri kapsıyor? İşte öne çıkan tüm ayrıntılar.

EGEA NİSAN 2026 KAMPANYASI NEDİR?

Egea Ticari İşletmeler İçin Nisan 2026 kampanyası, ticari müşterilere özel olarak hazırlanan bir finansman desteği olarak duyuruldu. Kampanya, 0 km 2026 yılı Egea Ailesi modelleri için geçerli olacak şekilde açıklandı. Bu kapsamda ticari kredi kullanmak isteyen müşterilere 500.000 TL kredi için 6 ay vade ve %2,49 faiz oranı sunuluyor.

Açıklanan ödeme planına göre bu kredi seçeneğinde aylık taksit tutarı 91.122,90 TL olarak belirtiliyor. Kampanya yalnızca sınırlı sayıdaki araçlarda geçerli olurken, stok durumunun yetkili satıcıya ve bölgeye göre değişebileceği ifade ediliyor.

FİAT NİSAN 2026 SIFIR ARAÇ FİYATLARI GÜNCEL LİSTE

EGEA TİCARİ KREDİ KAMPANYASININ ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

Kredi ve ödeme planı

Kampanyada açıklanan finansman seçeneği, ticari müşterilere yönelik olarak sunuluyor. Ayrıca kredi detaylarında %3,05 aylık maliyet oranı ve %43,38 yıllık maliyet oranı bilgisine de yer veriliyor.

Kampanya tarihleri

Fiat tarafından paylaşılan bilgilere göre kampanya, 02.04.2026 - 04.05.2026 tarihleri arasında geçerli. Bu tarih aralığında, 0 km 2026 yılı Egea Ailesi modelleri için sınırlı sayıda araçta uygulanıyor.

Kimler yararlanabiliyor?

Bu finansman desteği, ticari müşterilere özel olarak açıklandı. Kredi kampanyasının geçerli olabilmesi için Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası / Kredili Hayat Sigortası satın alınması gerektiği belirtiliyor.

KAMPANYA ŞARTLARINDA HANGİ ÜCRETLER BULUNUYOR?

Kampanya kapsamında kredi kullanımında, bir defaya mahsus ve peşin olmak üzere bazı ek ücretler talep ediliyor. Açıklanan bilgilere göre bunlar şu şekilde sıralanıyor:

5.750 TL kredi tahsis ücreti

1.500 TL rehin tesis ücreti

Bu tutarların yasal vergiler dahil olduğu belirtilirken, kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler ile bazı ücretlerin müşterinin hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebileceği de ayrıca ifade ediliyor.

EGEA KAMPANYASINDA STOK VE GEÇERLİLİK DURUMU

Egea Nisan 2026 kampanyası için en dikkat çeken başlıklardan biri de stok durumu oldu. Kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu belirtilirken, belirli Fiat yetkili satıcıları veya bölgesel kapsama göre değişiklik gösterebileceği aktarıldı. Kampanya kapsamında kaç adet aracın bulunduğu bilgisinin ise doğrudan yetkili satıcılardan öğrenilebileceği ifade edildi.

Bu nedenle kampanyadan yararlanmak isteyen ticari müşterilerin, en yakın Fiat Showroom ya da yetkili satıcı ile iletişime geçerek güncel stok ve uygulama detaylarını teyit etmesi önem taşıyor.

FİAT EGEA TİCARİ KAMPANYA KOŞULLARI NELER?

Kampanya metninde yer alan bilgilere göre, Fiat ve yetkili satıcıları kampanya koşullarını değiştirme, kampanyayı durdurma veya kampanyayı bölgesel olarak farklılaştırma hakkını saklı tutuyor. Aynı zamanda kampanyanın diğer perakende satış kampanyaları ile birleştirilip birleştirilmeyeceği konusunda değişiklik yapılabileceği de belirtiliyor.

Ayrıca kampanyanın yalnızca perakende satışlar için geçerli olduğu, filo, takas, ön sipariş veya özel satış anlaşmalarında geçerli olmayabileceği ifade ediliyor.

Kredi değerlendirme süreci

Kredi kullanımına ilişkin işlemler, banka kredi değerlendirme sürecine tabi tutuluyor. Bunun yanında kredi kullanımına yönelik cayma ve iptal hakkının 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirileceği belirtiliyor. Tüketici kredi kullanımından cayma hakkını kullandığında ise kampanya şartlarının yeniden değerlendirileceği bilgisi paylaşılıyor.

KAMPANYADAN YARARLANILMAMASI HALİNDE FAİZ ORANI NE OLUYOR?

Paylaşılan kampanya metnine göre, söz konusu avantajlı kredi seçeneğinden yararlanılmaması durumunda, 02.04.2026 - 04.05.2026 tarihleri arasında Koç Stellantis Finansman kredi kullanımında %3,99 faiz fırsatı sunuluyor. Bu bilgi, kampanya kapsamındaki özel faiz oranının standart kredi koşullarına göre daha dikkat çekici hale gelmesini sağlıyor.

Egea ticari kampanyada kredi tutarı ne kadar?

Kampanya kapsamında ticari müşterilere 500.000 TL kredi imkanı sunuluyor.

Egea kampanyasında faiz oranı kaç?

Açıklanan kampanyada 6 ay vadeli kredi için aylık faiz oranı %2,49 olarak belirtiliyor.

Aylık taksit tutarı ne kadar?

Paylaşılan ödeme planına göre aylık taksit tutarı 91.122,90 TL olarak yer alıyor.

Kampanya hangi tarihler arasında geçerli?

Kampanya, 02 Nisan 2026 ile 04 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli.

Kampanya hangi araçlarda geçerli?

Bu fırsat, 0 km 2026 yılı Egea Ailesi modelleri için geçerli olarak açıklandı.

Kampanya herkese açık mı?

Hayır. Açıklanan bilgilere göre kampanya ticari müşterilere özel olarak sunuluyor.

Ek ücretler var mı?

Evet. Kampanya kapsamında 5.750 TL kredi tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor.

Kampanya stoklarla sınırlı mı?

Evet. Kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu ve araç adedinin yetkili satıcılardan öğrenilebileceği belirtiliyor.

Egea Ticari İşletmeler İçin Nisan 2026 kampanyası, kısa vadeli finansman arayan ticari müşteriler için dikkat çeken bir seçenek olarak öne çıkıyor. 500.000 TL kredi, 6 ay vade ve %2,49 faiz oranı ile duyurulan kampanya, özellikle 0 km 2026 model Egea Ailesi araçlara yönelmek isteyen işletmeler için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak kampanyanın stoklarla sınırlı olması, belirli şartlara bağlı bulunması ve ücret kalemleri içermesi nedeniyle, başvuru öncesinde yetkili satıcılardan ayrıntıların dikkatle öğrenilmesi büyük önem taşıyor.