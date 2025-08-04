EGEÇEP: Aliağa Termik Santralı derhal durdurulmalı

Aliağa’daki termik santralın, 4 Nisan 2014’ten bu yana ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği, Ege Çevre ve Kültür Platformu’nun (EGEÇEP) açıklamalarıyla bir kez daha gündeme geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı denetimlerde santralın ruhsatsız çalıştığı tespit edildi ve 3 Mart 2025’te "faaliyetten men" kararı alındı. EGEÇEP avukatlarının ulaştığı dava dosyalarına göre; Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararına ve çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararlarının iptal edilmesine rağmen, termik santral faaliyetini sürdürmeye devam etti. Üstelik şirketin, üretime devam edebilmek için mahkemeye yaptığı ‘yürütmenin durdurulması’ başvurusu da hem yerel mahkeme hem de Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

EGEÇEP, 6 Mart 2025 tarihli yeni ÇED olumlu kararını da “kanuna karşı hile” olarak değerlendirerek iptal davası açtı. Bu kararın, daha önceki mahkeme hükümlerini bertaraf etmeye yönelik olduğu ifade edildi. Platform, İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulunarak, ruhsatsız faaliyet gösteren Aliağa Termik Santralı’nın kapatılmasını talep etti.

YAŞAMI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aliağa’daki kirletici endüstri tesisleri, bölgemizi ve dünyayı kirletmeye devam ediyor. Küresel iklim krizinin en önemli müsebbibi fosil yakıt sanayi tesislerinden biri olan Aliağa Termik Santralı, hakkında açılan pek çok dava ve verilen yargı kararlarına rağmen faaliyetine devam etmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin denetimlerinde, santralın gerekli ruhsatı olmadan çalıştığı tespit edilmiş ve 3 Mart 2025 tarihli kararla ‘ruhsat alınıncaya kadar faaliyetten men’ kararı verilmiştir. Mahkeme sürecinde ulaşılan belgeler, bu santralın 2014’ten bu yana ruhsatsız çalıştığını açıkça ortaya koymaktadır. Şimdi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İzmir Valiliği’nden; ruhsatsız çalışan Aliağa Termik Santralı’nın faaliyetinin derhal durdurulmasını talep ediyoruz. Aliağa’nın, bölgemizin ve yeryüzünün çevre ve toplum sağlığına karşı işlenen suçların takipçisi olacağımızı, yaşamı savunmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.”