EGED'den MEB'e görüş yazısı

Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) proje okullarda görev yapan engelli öğretmenlerin yer değişikliği yapılmasına dair görüş yazısı yazdı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Mart ayında proje okullarına yönetici ve öğretmen atama sürecini başlattı.

Proje okullarında 4 yılını dolduran öğretmenler de bu süreçte tercih yapmak durumunda kaldı.

Proje okullarında çalışan engelli öğretmenler ise kendi talepleri dışında yer değiştirmeden yani resen atamadan muaf olmasına karşın bu tercih sürecine katılmak durumunda kaldı.

28 BAŞVURUDAN YALNIZCA 3'Ü YERLEŞTİ

8 Nisan 2025 tarihinde açıklanan tercih sonuçlarına göre birçok öğretmenle birlikte engelli öğretmenler de tercihlerine yerleşemedi.

EGED, engelli öğretmenlerin durumunu tespit etmek için bir anket yayınladı,

Ankete göre 28 başvurudan yalnızca 3 engelli öğretmenin tercihine yerleştiği sonucuna ulaşıldı.

EGED’den yapılan açıklamada “Bu anketin dışında da derneğimize konuyla ilgili bilgiler ve mağduriyetler hala ulaşıyor” denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşme süreci başlatan dernek, Bakanlığa görüş yazısı sundu.

Görüş Yazısı metninin "sonuç ve kanaat" kısmı şu şekilde:

"Engelli öğretmenlerin engellilik durumu devam ettiği sürece kendi istekleri dışında yerlerinin değiştirilemeyeceği, kaldı ki bulundukları okulda norm fazlası olsalar bile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 3. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca engelli öğretmenlerin resen atama kurallarına tabi tutulamayacakları, öğretmenin görev yaptığı okuldan alınıp, il ya da ilçe milli eğitim müdürlükleri bünyesine alınması durumunun da Resen atama ve engelli öğretmenin isteği dışında yerinin değiştirilmesi anlamına geleceği, bu nedenlerle halehazırda proje okullarında görev yapan engelli öğretmenlerden yeri değiştirilmeksizin proje okulunda kadrosunun bırakılmasını talep eden engelli öğretmenlerin bu taleplerinin olumlu karşılanması ve norm kadro fazlası ilan edilmeksizin aynı şartlar ve hukuki statüde çalışmaya devam etmelerinin sağlanması gerektiği hususundaki görüşlerimizi Saygılarımızla arz ederiz."

Görüş yazısı metninin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.