Ege’de deprem fırtınası alarmı

Santorini başta olmak üzere, pek çok ada deprem fırtınasıyla sarsılıyor. Tsunami uyarıları nedeniyle bazı adalarda tahliye hazırlıkları da yapıldı. Ege Denizi’nde 28 Ocak’ta başlayan sismik hareketlilik sürüyor. Bölgede, son bir haftada büyüklüğü1,3 ile 4,8 arasında olan en az 400 deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre dün saat 12.30’da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem fırtınasında büyüklüğün giderek azalması beklenirken 1 ve 2 Şubat’taki sarsıntılarda büyüklüğün 4’ün üzerine çıkması alarma yol açtı.

GİDEREK YÜKSELDİ

Tedbir amaçlı Santorini dahil 4 adadaki okullarda dün eğitime ara verildi. Çok sayıda kişi dün feribot ve uçakla adadan ayrıldı. Ek uçak ve feribot seferleri konuldu. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Micotakis’in katılımıyla yapılan toplantı sonrası kurtarma ekipleri ve arama köpekleri adaya gönderildi. Santorini stadyumunda çadırlar kuruldu.

Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü Müdürü Vassilis Karastathis Kathimerini gazetesine şu açıklamayı yaptı: “Hedeflediğimiz şey sismik aktivitede kademeli bir azalma. Ancak şu an tam tersi oluyor. “Burası önemli tektonik yapılara sahip bir bölge. Depremlerin gelişimini yakından izliyor ve durumu daha iyi anlamak için verileri değerlendiriyoruz. Bu sarsıntıları 1956 depremiyle karşılaştırmak riskli. 9 Temmuz 1956’da meydana gelen Amorgos depremi 7,7 büyüklüğündeydi.”

Deprem Planlama ve Koruma Örgütü’ne depremin en çok 5.5 büyüklüğünde olması bekleniyor. Yunanistan basınında yer alan haberlere göre sismik aktivite Kiklad Adaları bölgesinde sürekli olurken, en fazla deprem Santorini ve Amorgos arasındaki deniz alanında kaydedildi.

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6 GÜNDE 570 SARSINTI

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan itibaren 570 yer sarsıntısı kaydedildi.