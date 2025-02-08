Ege’de talan ısrarı

Ege’de doğa katliamı projeleri bir türlü son bulmuyor. 2011 yılında dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından açıklanan 35 proje arasında yer alan İzmir Urla Çeşmealtı ve Aliağa Şakran yat limanları için tekrar harekete geçildi.

Yıllardır kente vaat edilen ancak hayata geçirilemeyen projeler ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni kararlar aldı. Urla’da çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci iptal edilirken, Aliağa’da 7 Mart’ta halkın katılım toplantısı düzenlenecek. Dikili’de ise daha önce iptal edilen güneş enerji santralı (GES) projesi için yeniden ÇED süreci başlatıldı. Öte yandan Aydın’da tarım arazilerini tehdit eden jeotermal enerji santralı (JES) projesi şimdilik durduruldu, ancak şirket yeni başvuru için hazırlık yapıyor.

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ASKERİ GEREKÇELERLE İPTAL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak Urla Çeşmealtı Yat Limanı projesi, Milli Savunma Bakanlığı’nın olumsuz görüşü nedeniyle iptal edildi. Bakanlık, “Güney Deniz Saha Komutanlığı bağlısı Yolluca Tesisler Amirliği’nin mevcut ve planlanan projelerinin bir kısmı yat limanı koordinatları içerisinde kaldığından, askeri gerekçelerle projenin uygun olmadığı değerlendirilmektedir” ifadelerini kullandı.

250 yat kapasiteli olması planlanan marina projesi, 170 bin 810 metrekarelik alanı kapsıyordu. Proje için yaklaşık 285 bin metreküplük deniz dolgusu yapılması planlanıyordu. Alanın birinci derece arkeolojik sit alanına 2 kilometre, Klazomenai Antik Kenti’ne 5 kilometre, en yakın ormanlık alana ise 1,5 kilometre mesafede olduğu biliniyor. Geçtiğimiz Aralık ayında düzenlenmesi planlanan halkın katılım toplantısı, bölge halkının tepkileri nedeniyle gerçekleştirilememişti.

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ALİAĞA’DAKİ PROJEYE HALK TEPKİLİ

Aliağa Şakran’da yapılması planlanan yat limanı için ise Bakanlık, 7 Mart’ta halkın katılım toplantısı gerçekleştirecek. 400 yat kapasiteli olarak planlanan proje, 262 bin 602 metrekarelik alanı kapsıyor. Marina için denize 1 milyon 100 bin metreküp dolgu yapılması planlanıyor. Proje alanına 5 kilometre mesafede Elaia Antik Kenti, 25 kilometre mesafede Kyme Antik Kenti, 10 kilometre mesafede Myrna Antik Kenti ve 35 kilometre mesafede Pergamon Antik Kenti bulunuyor. Ayrıca proje sahasına sadece 1 kilometre uzaklıkta üçüncü derece arkeolojik sit alanı yer alıyor. Şakran halkı, projenin halkın denize girebildiği tek plaja yapılmak istenmesine tepki gösteriyor. 421 milyon 365 bin TL maliyet biçilen projeyle birlikte alan, tartışmalı "yap-işlet-devret" modeliyle özel şirketlere devredilecek. Proje daha önce de gündeme gelmiş ancak meslek odaları ve halkın tepkisiyle karşılanmıştı.

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DİKİLİ’DE GES’E İKİNCİ GİRİŞİM

Çandarlı RES Elektrik Üretim A.Ş., İzmir’in Dikili ilçesindeki Merdivenli ve Denizköy mahallelerinde planladığı "Çandarlı Rüzgar Enerji Santralına Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santralı Projesi" için yeniden ÇED süreci başlattı. 343 bin 499 metrekarelik tarım arazisine kurulması planlanan proje için 206 milyon 145 bin TL bütçe ayrıldı. Proje alanının, 2. derece doğal sit alanına sadece 15 metre mesafede olduğu ve Karagöl Göleti’ne 370 metre uzaklıkta bulunduğu kaydedildi. Bakanlık, 15 Ocak’ta ÇED sürecini mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle sonlandırmıştı. Ancak şirket 6 Şubat’ta proje koordinatlarını değiştirerek yeniden başvuru yaptı.

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JES İPTAL EDİLDİ AMA TEHLİKE SÜRÜYOR

Kocaer Enerji’nin Aydın’ın Kuyucak ve Buharkent ilçelerinde zeytinlik ve incir bahçeleri üzerine yapmayı planladığı JES projesi iptal edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şirketin talebi doğrultusunda ÇED sürecinin sonlandırıldığını duyurdu. Ancak şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) lisans tadili başvurusu yapıldı. Bu nedenle mevcut ÇED başvurusu şirket tarafından sonlandırıldı. EPDK onayı alındıktan sonra yeni proje sahası için ÇED süreci ve gerekli izinler yeniden başlatılacak” ifadelerine yer verilmesi, şirketin projeden tamamen vazgeçmediğini gösterdi. Gencelli Mahallesi’nde yaşayan Avukat Ferah Altuntaş, “Bölge halkı olarak yaşam alanımızı savunacağız. Daha önce mahkeme kararıyla sondaj çalışmalarını iptal ettirmiştik. Yaşamımızı ve doğamızı korumaya devam edeceğiz” dedi.

Geçtiğimiz yıl bölge halkı tarafından açılan dava sonucu, Aydın 1. İdare Mahkemesi “Proje teknik inceleme yapılmadan, eksik değerlendirme sonucu onaylanmıştır” diyerek JES’e onay veren işlemi iptal etmişti.