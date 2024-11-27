Ege’de tekne battı: 6’sı çocuk 8 kişi öldü

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Yunanistan’ın Samos Adası açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu aralarında altı çocuğun da bulunduğu sekiz kişinin öldüğü bildirildi. Yunan Sahil Güvenlik yetkilileri, Pazartesi günü, olaydan sağ kurtulan 36 kişinin adanın kayalık bir kıyı şeridinde bulunduğunu, diğer üç kişinin ise daha önce kurtarıldığını açıkladı.

Başka kimsenin kayıp olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Teknede bulunan kişilerin uyrukları bilinmiyor. Göç Bakanı Nikos Panagiotopoulos, olaydan üzüntü duyduğunu belirterek organize göçmen kaçakçılığı yapan gruplara karşı sert önlemler sözü verdi.