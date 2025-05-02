Ege’de üretenler meydanları doldurdu

AYDIN

Mimar Sinan Mahallesi Malazgirt Meydanı’nda toplanıldı. Burada bir araya gelen emekçiler, demokratik kitle örgütleri ve üniversite öğrencileri, Efekent Kapalı Pazar yeri karşısında bulunan meydana kortejler oluşturarak yürüyüş yaptı. KESK Dönem Sözcüsü SES Aydın Şube Eş Başkanı Özkan Arat konuşma yaptı.

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DENİZLİ

Denizli’de Çınar Meydanı’nda toplanan siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları ve demokratik kitle örgütleri kortejler halinde Ulus Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında, “Üreten biziz yöneten biz olacağız” sloganı atıldı.

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UŞAK

Uşak’ta da Uşak Stadyumu önünde buluşan yurttaşlar buradan Uşak Kent Meydanı’na yürüdü. Sendikalar ve siyasi partiler tarafından gerçekleştirilen yürüyüş sonrası yapılan konuşmada, 1 Mayıs'ın sadece bir kutlama değil, aynı zamanda bir mücadele günü olduğunu vurgulandı.

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MANİSA

Manisa Soma’daki kutlamalarda Cengiz Topel Meydanı’ndan Millet Bahçesine yüründü. SOL Partili Musa Görgün, “Madenlerde, sağlıkta, eğitimde, belediyelerde, sanayide yüz binlerce emekçi taşeron şirketlerin insafına terk edilmiş durumda. Ülkemizi bu karanlıktan; bir avuç haraminin saltanatından kurtaracak olan birlikten doğan direncimiz ve gücümüz olacaktır” dedi.

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MUĞLA

Muğla’da 1 Mayıs kutlamaları farklı ilçelerde gerçekleşti. Muğla’nın merkez ilçesinde Kışla Parkı’nda bir araya gelen siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları ve demokratik kitle örgütleri Kışla Parkı’nda bir araya geldi. Buradan da Atatürk Bulvarı’na yürüyüş gerçekleşti ve orada miting düzenlendi. Bodrum’da da Marina önünde bir araya gelen yurttaşlar 1 Mayıs’ı kutladı.

Datça’da 1 Mayıs kutlamaları Datça Demokrasi Evi önünde başladı. Burada toplanarak kortejler halinde Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş sırasında sık sık “Şeriata, faşizme karanlığa geçit yok” ve “İş, ekmek, özgürlük” sloganları atıldı.