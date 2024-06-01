Ege’den bozkıra emekçiler grevde

Ahin ASLAN

Emekçiler ülkenin birçok noktasında direnişlerini sürdürüyor. İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde kurulu bulunan Purmo Group metal fabrikasında, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi işçiler, 25 gündür grevde.

Birleşik Metal-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Evren Aktürk, “Grevimiz kararlılıkla devam ediyor. İşverenden hâlâ bir temas yok. Biz kararlıyız. İş yeri yönetiminin burada ürettiği parçaları başka yerlerde üretme planları olduğunu duyduk. Biz o malzemelerin üretildiğiyle alakalı tespitleri yaptırırız. Mahkemeden ceza aldırırız. Birleşe birleşe kazanacağız. Arkadaşlarla bir emek mücadelesine girdik, ne pahasına olursa olsun kazanacağız” diye konuştu.

İzmir’de AKP’li Menemen Belediyesi’nde Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 400 işçiyi işten çıkardı. Belediye İş Sendikası’nda örgütlü emekçiler, greve başladıklarını duyurdu. ‘İşimizi geri istiyoruz’ talebiyle emekçiler, belediye önünde direnişe başladıkları duyurdu. Emekçiler, 3 Haziran günü saat 10.00’da belediye önünde basın açıklaması yapacaklarını açıkladı.

Belediye İş Sendikası Çevre İlçeler Şube Başkanı Cumali Akay, “Seçimi kazanmak için belediyeyi ‘bankamatik’ memurlarıyla dolduran Aydın Pehlivan tasarrufu işçiden, emekçiden değil bankamatikçilerden yapmalıdır. Bu işten çıkartmaların devam edeceğini duyuyoruz. Emekçilerin, ekmeğiyle oynanmaz. Belediye önünde direnişe başladı. İşçilere geri dönene kadar mücadelemiz sürecek. Tüm Menemen halkını bu mücadeleye desteğe çağırıyoruz” dedi.

Çankırı’da ise Türkiye’nin en büyük lastik üretimi yapan firmaları arasında yer alan Sumitomo Rubber işçilerinin grevi ise dün 3’üncü gününde devam etti. Sendika’nın sosyal medyasından yapılan açıklamada “Bozkırın Ortasında İşçi Sınıfı Ses Veriyor. Örgütlülüğümüz güçlü; haklarımızı korumak için, adil ve onurlu bir gelecek için mücadele etmeye devam edeceğiz!” denildi.