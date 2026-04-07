Ege’den Karadeniz’e toprak savunması

HABER MERKEZİ

Yurdun dört bir yanında AKP iktidarının açtığı alanla büyüyen sermaye talanı derinleşti. Maden ve enerji projeleriyle doğa ve yaşam alanları hedefe kondu. Buna karşı ise ülkenin dört bir yanında yükselen bir itiraz hattı oluştu.

Giresun’dan Kazdağları’na, Akbelen’den Artvin’e kadar yurttaşlar toprağını, suyunu, yaşamını savunmak için direnişe geçti. Bu hattın son örneklerinden biri Giresun’da ortaya çıktı. Giresun Harşit Vadisi’nde daha önce kaçak kimyasal atık havuzlarıyla gündeme gelen AKP’li Cantürk Alagöz’e ait Alagöz Madencilik, bu kez Tirebolu’ya bağlı Sekü Köyü’nde maden arama faaliyetinde ısrarcı.

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen sondaj makinelerini alana sokmak isteyen şirkete köylüler geçit vermedi. Jandarma eşliğinde getirilen makinelerin önü kesildi. Şirketin 4 Nisan’dan bu yana süren ısrarı, köylülerin kararlı direnişiyle karşılaştı.

Yurttaşlar, hukuki süreç tamamlanmadan hiçbir çalışmaya izin vermeyeceklerini vurguladı. Şirketin mahkeme kararından önce alınmış izin belgeleriyle süreci aşmaya çalıştığı ifade edildi. Köylüler alana sokulmak istenen sondaj makinelerine karşı nöbet başlattı. Günlerdir süren nöbette köylüler, yaşam alanlarını savunma kararlılığını yineledi.

Benzer bir mücadele Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda da sürüyor. Limak Holding ve IC İçtaş ortaklığındaki YK Enerji’nin linyit sahasını büyütmek için Ocak ayında devreye sokulan acele kamulaştırma kararıyla yüzlerce parsel hedef alındı. Köylülerin zeytinlikleri ve yaşam alanları şirket faaliyetleri için el konulma tehdidiyle karşı karşıya bırakıldı. Akbelen’de baskı yalnızca kamulaştırmayla sınırlı kalmadı. Direnişin öne çıkan isimlerinden İkizköylü Esra Işık’ın tutuklanması, sürecin yeni bir aşamaya taşındığını gösterdi.

AYM ÖNÜNDE EYLEM

Buna karşı yaşam savunucuları mücadelede kararlı. Işık’ın tutuklanmasının ardından başlayan eylemler bugün de sürecek. Işık’ın tutukluluğunun 8’inci gününde hem Ankara’da hem Muğla’da eylem çağrısı yapıldı. Öte yandan Işık, dün Muğla Cezaevi’nden İzmir’deki Şakran Cezaevi’ne sevk edildi. Bugün Ankara’da saat 11.00’de Anayasa Mahkemesi önünde bir araya gelinecek. Eylemde, kamulaştırma kararlarına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verilmesi ve Esra Işık’ın serbest bırakılması talebi dile getirilecek. Muğla’da ise Milas Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla saat 13.30’da Salı Pazarı girişinde eylem gerçekleştirilecek.

***

KENT İÇİN ACİL ÇAĞRI

Maden şirketlerinin yeni hedefi haline gelen Giresun’da yaşam savunucuları çağrı yaptı. Bulancak Piraziz Çevre Derneği açıklamasında ilin yüzde 85’inin maden sahası ilan edilmesinin kentin ekonomik ve ekolojik yapısı ciddi risk altına soktuğunu belirtti. Fındığın kentin ekonomisinin temelini oluşturduğu hatırlatılan açıklamada şöyle denildi: “İhaleye çıkan tüm sahalarda fındık tarımı yapılmakta. Giresun merkez, Piraziz, Dereli, Bulancak ve Şebinkarahisar ilçelerinde farklı şirketlere ait maden sahalarının toplam büyüklüğü yaklaşık 125 bin dönüm civarındadır. Toplam 38 farklı köy ve yaylayı içeren yerleşim yerlerimiz maden şirketlerine verilmiştir. Fındığına evladı gibi bakan Giresun halkını, bu Giresun düşmanlığına karşı durmaya, toprağını savunmaya çağırıyoruz.”