Egeli genç ragbicilerden İzmir’de çifte şampiyonluk

Bornova Aşık Veysel Kapalı Yüzme Havuzunda düzenlenen "18 Yaş Altı Sualtı Ragbisi İzmir Turnuvası"nda mücadele eden Ege Üniversitesi Spor Kulübü (EGEUNIUWR) takımları, önemli dereceler elde etti.

Ege Üniversitesi (EÜ) öğrencileri, sualtı ragbisindeki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Erkekler kategorisinde U18 A Takımı turnuvayı şampiyon olarak tamamlarken, U18 B Takımı üçüncülük, U18 C Takımı ise dördüncülük derecesi elde etti. Kadınlar kategorisinde ise U18 Kadın Takımı da şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca İzmir’de düzenlenen bir diğer prestijli organizasyon olan "Elit İzmir Turnuvası"nda da Ege Üniversitesi rüzgârı esti. Elit A Takımı turnuvayı şampiyonlukla tamamlarken, Elit B Takımı da ikinci olarak kürsüye çıktı.



Öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz"

Elde edilen başarılardan dolayı sporcuları, tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi olarak hem akademik hem de sportif başarıya büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimizin azim, disiplin ve takım ruhuyla elde ettikleri bu zafer, yalnızca üniversitemizin değil, aynı zamanda Türk sporunun da gurur kaynağıdır. Sporun her branşında öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Genç sporcularımızın bu anlamlı başarıları bizleri son derece gururlandırıyor. Teknik ekibi, kulüp yönetimini, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen kıymetli velilerimizi ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" dedi.