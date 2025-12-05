Egeliler 3'üncü Lig'de puan yarışında

İZMİR, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta farklı hedefler peşinde olan Ege takımları yarın sahaya çıkacak. Düşme hattında son sıradan kurtulmaya çalışan Nazillispor ve düşme hattıyla bağlarını koparma peşindeki İzmir Çoruhlu FK, saat 15.00'te Pamukören Sahası'nda rakip olacak. Bu sezon stadı çürük raporuyla kapatılan, hafta içi tesislerinden çıkartılan Nazillispor'a Aydın'ın diğer ilçeleri kapılarını açmıştı. Nazillispor Başkanı Şahin Kaya da şike operasyonunda gözaltına alınmıştı. Grupta kötü gidişi durduramayıp Play-Off hattından çıkan Uşakspor yine saat 15.00'te 1 Eylül Stadı'nda Alanya 1221 FK'yla oynayacak. Düşme hattındaki Bornova 1877 de saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Tire 2021 FK'yla karşılaşacak.