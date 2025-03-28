Egeliler için vazgeçmek yok

İlayda SORKU

Akademik boykotu sürdüren Ege Üniversitesi öğrencileri kampüste bir araya geldi. Yemekhane önünde toplanıp kampüs içinde yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler, fakültelerdeki sıra arkadaşlarını desteğe çağırdı.

Öğrenciler "Ege, faşizme mezar olacak”, “Öğrenciler burada, Necdet nerede” ve “Direne direne kazanacağız” sloganlarıyla yürüdü. Kortej CHP’nin boykot listesinde yer alan EspressoLab’ın kampüsteki şubesine geldiğinde gençler işletmeyi yuhalayarak protesto etti. Şölen alanında yürüyüşü sonlandıran öğrenciler, ardından forum gerçekleştirdi.

‘‘BİRLİK OLMA BİLİNCİ VAR’’

Ege Üniversitesi’nden Naz, BirGün’e şunları aktardı: “Daha büyük kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. Birçok alanda, kampus dışında Büyükpark gibi yerleri güvenli alan haline getireceğiz. Forumlarımız son iki gündür daha verimli geçiyor. Çünkü tartışılıyor ve kararlar alınıyor. Arkadaşlarda birlik olma bilinci var. Zaten forumlarımızda da bunu tartışıyoruz. Antimilitarist, cinsiyetçi söylemlerden, küfürlerden uzak durduğumuz, daha özgür ve barışçıl bir ortamı nasıl yaratabileceğimizi tartışıyoruz.”

Naz, “Özel güvenlik birimi ve polis, elbette bir baskı ve korku yaratıyor. Ama arkadaşlar bununla mücadele edeceklerini, korkmamaları gerektiğini biliyorlar” dedi.

KAMPÜS DIŞINA TAŞIYACAĞIZ

Eylemleri kampus dışına taşıyacaklarını aktaran Naz, “ODTÜ’yü selamlıyoruz, işçileri selamlıyoruz, greve çağırıyoruz. Arkadaşlarımızın ailelerinden boykota katılan dükkan sahipleri, iş sahipleri var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Hem motivasyonumuzu artırıyor hem de hareketimize bir devinim kazandırıyor. Akşamları yürüyüşümüze halk da destek oluyor. Bir dayanışma ve yardımlaşma alanıyla birlikte mücadeleyi daha çok büyüyeceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Gündüz okulun içinde, akşam da Bornova'da bulunan Büyükpark'ta eylemlilik halini sürdürdüklerini vurgulayan Ege Üniversitesi öğrencisi İbrahim ise, şöyle konuştu: “Öğrencilerin akademik boykota karşı duyarlılığı var. Bunu önemseyen insanlar çok fazla. Herkes tedirgin ama bu durum onları yürümekten alıkoymuyor.”

Ülkenin genelinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının alınması ve tutuklanmasıyla başlayan bir hareketlilik hali olduğuna dikkat çeken İbrahim, “Üniversitede, kampüslerimizde ve dışarıda çeşitli sorunlarla baş başayız. Bunlar için mücadele etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

HERKES SES VERMEK İSTİYOR

Meselenin yalnızca İmamoğlu olmadığını işaret eden İbrahim, şunları söyledi:

“Ülkenin geneline yayılmış bu karanlık haksızlıklar silsilesine yönelik bir mücadele yürütülüyor. Aslında insanların artık bir bıkmışlık hali var. Bu karanlığa karşı bir ses çıkarma isteği var. Bu onları daha fazla sokağa ve kampüslere taşıyor. Bu ülkede olan bütün o haksızlık, hukuksuzlukların, yaşadığımız o kötü şeylere karşı bir arada durma ve birlikte mücadele etme isteğini tekrar ortaya çıkardığını düşünüyorum.”