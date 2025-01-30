Egemen Bağış'a yılın diplomatı ödülü verildi

Eski Bakan ve eski Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış'a yılın diplomatı ödülü verildi.

Bağış'a ödül, 21'inci Uluslararası İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni'nde verildi.

Törene, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, eski Avrupa Birliği Bakanı ve eski Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış gibi isimlerin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Romanya, Özbekistan ve Almanya gibi ülkelerden iş dünyası ve akademi temsilcileri katıldı.

Egemen Bağış’ın ödül alma gerekçesinin "Türk İşbirliği Parkı"nın açılışını gerçekleştirmesi gösterildi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Türkiye ile Çekoslovakya arasında 1924 yılında kurulan diplomatik ilişkilerin 100’üncü yılı dolayısıyla inşa edilen parkın açılışına Prag 6 Belediye Başkanı Jakub Starek, yerel yöneticiler, 30'u büyükelçi 50'den fazla ülkenin temsilcileri katılmıştı.

Ödülünü İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can’ın elinden alan Bağış yaptığı konuşmada, 15 yıl milletvekili ve beş yıl bakan olarak hizmet ettiği Türkiye’yi son beş yılda Prag’da büyükelçi olarak temsil ettiğini hatırlatarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Bağış ayrıca İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilat Başkanı Dr. Seyfullah Türksoy ve arkadaşlarını tebrik etti.