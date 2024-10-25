Egemen Bağış merkeze çekildi

Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Eski AKP Milletvekili olan Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış, merkeze çekildi.

Bağış’ın yerine Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi de Metin Feyzioğlu oldu.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre ise Egemen Bağış, merkeze çekildi.

BAKARA-MAKARA SÖZLERİ İLE BİLİNİYOR

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı Egemen Bağış, 17-25 Aralık sürecinde ortaya çıkan ve kendisine ait olduğu iddia edilen "Bakara, makara" sözleri ile biliniyor.

Bağış'ın, gazeteci Metehan Demir’le arasında geçtiği öne sürülen ses kayıtlarında "Ben her cuma bir ayet sallıyorum. Google’a ayetleri sor, oradan salla bir tane gitsin. Bu sabah beşte çaktım bir tane. Bu Bakara iyi makara" dediği gündeme gelmişti.

Bağış son olarak yakın zamanda bir kez daha söz konusu kaydın montaj olduğunu ileri sürmüş ve "Dünyanın en büyük ses laboratuvarı Londra’dadır. Ma, ka ve ra hecelerinin başka görüşmelerden alınıp montajlanarak, birleştirildiği bilimsel olarak orada da tescillenmiştir" iddiasında bulunmuştu.

Bağış, 20 Eylül 2019'da Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmişti.