Egemen bağış: Suskunluğum asaletimdendir

Eski Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, 'Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün Yiğit Bulut'un cenazesiyle ilgili yaptığı açıklamaya yanıt vererek "Suskunluğum asaletimdendir" dedi.

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde ölen Cumhurbaşkanı Başdaşmanı Yiğit Bulut'un cenazesinde Egemen Bağış'ın elini sıkmayan Bilal Erdoğan'a ‘Bakara Suresi’ ile destek veren bir paylaşımda bulundu.

Ünlü'nün paylaşımının ardından Egemen Bağış'ın hesabından sosyal medya ekibi imzasıyla bir bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımında, Hz. Mevlana'nın sözlerine yer verilen açıklamada, "Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var elbet. Lakin bir lafa bakarım, laf mı diye? Bir de söyleyene bakarım, adam mı diye?" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Hz. Mevlana demiş ya; “Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var elbet. Lakin bir lafa bakarım, laf mı diye? Bir de söyleyene bakarım, adam mı diye?” Yıllar önce görüntülü dijital imtihanla sınanmış ve içinden yetiştiği kurumdan kovulmuş birinin kime hizmet ettiği belli olmayan yorumları bize "camdan evin varsa taş atma" sözünü hatırlattı. Fakat biz yine de onun seviyesine düşmeyeceğiz. Sayın Bakanımız Egemen Bağış bey ve Cumhurbaşkanımızın değerli mahdumu Sayın Bilal Erdoğan’ın kardeşlik hukuku Egemen beyin ilk milletvekili olduğu 2002 yılına dayanır ve ilk günkü kadar içten ve samimidir. O gün de cenaze öncesi vakit namazında camii içerisinde görüşüp selamlaştıklarının yüzlerce şahidi vardır. Egemen Bey yıllar önce FETÖ iftiraları ortaya atıldığında suç duyurusunda bulunmuş ve kayıtların analizini gerek ulusal gerekse, uluslararası bağımsız ses laboratuvarlarına yaptırıp, montaj olduğunu ispat etmiş, raporları da yayınlatmıştı. Gerçi bilime alerjisi olan, peşin hüküm veren, yanmaz kefen pazarlayacıları yine itiraz eder. Alıştık. Ama bu paylaşım onların gönlünü almak için değil, gerçeği merak eden kardeşlerimiz için."