Egemenler daha fazla kan istiyor

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Ukrayna Savaşı 5'inci yılına girerken Avrupalı liderler Kiev'e çıkarma yaptı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’un da aralarında bulunduğu liderler Avrupa’nın Ukrayna’nın yanında “mali, askeri ve siyasi olarak sarsılmaz şekilde” durduğunu söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski bağımsızlığı koruduğunu ve Moskova’nın hedeflerine ulaşamadığını söyledi. Zelenski 24 Şubat için 'hayatımızın en uzun günü' ifadesini kullandı, Putin’in “Üçüncü Dünya Savaşı’nı fiilen başlattığını" söyledi.

Avrupa Birliği Moskova'ya yönelik 20. yaptırım paketinde Macaristan'ın vetosu nedeniyle anlaşamadı. Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Baskıyı Ukrayna’nın toprak teslim etmesine yöneltmek yerine, kalıcı barış için Rusya’ya odaklanmalıyız" dedi, AB'deki Rusya Büyükelçiliğinin azami personel sayısını 40 kişiyle sınırlamaya karar verdiklerini belirtti.

5 YILLIK AĞIR BİLANÇO

ABD, AB ve NATO'nun silah yığdığı Ukrayna'da savaşın bilançosu ağır. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’ne (CSIS) göre iki tarafta ölü, yaralı veya kayıp asker sayısı 1,8 milyona ulaştı. Birleşmiş Milletler verilerine göre savaş nedeniyle yaklaşık 5,9 milyon Ukraynalı ülke dışında mülteci olarak yaşıyor, 3,7 milyon kişi ise ülke içinde yerinden edilmiş durumda. BM ayrıca 2022’den bu yana 15 binden fazla sivil ölümünü doğruladı. Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler ortak raporuna göre Ukrayna’nın yeniden inşa maliyeti 588 milyar dolar.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planladığını iddia etti, Almanya'nın ise böyle bir planda yer almayı reddettiğini vurguladı.

***

CEPHE RUSYA’NIN LEHİNE GÖRÜNÜYOR

Moskova Devlet Üniversitesi’nden Doç. Dr. İkbal Dürre

Savaşın 5. yılına girerken Moskova tarafından yapılan açıklamalara göre Luhansk'ın %99’u, Donetsk, Herson, Zaporijya'nın ortalama %70’i Rusya kontrolunde. Net oranlardan bahsetmek zor olsa da cephedeki durumu Rusya lehine görmek mümkün. Aynı kaynaklar maliyetin kazanımlara oranla fazla olduğunu da dile getiriyor ama bu Rusya’yı taleplerinden geri adım attıracak sonuç yaratmıyor.

Savaş (Rusya’nın nitelendirmesiyle özel operasyon) başladığından bu yana Rusya’da sıradan insanın ekonomiden aldığı pay arttı. Maaşlarda görünür artış var. Bunda savaş sanayisi ve onunla bağlantılı üretim ağlarında işgücü talebinin artması ve cephede, cephe gerisinde bu alanda görev yapanlara ödenen yüksek ücretlerin etkisi en önemli rolü oynuyor. Bu arada savaş sanayi yatırımlarının, altyapı olanaklarından dolayı ağırlıklı Tataristan Cumhuriyeti’nde olduğunu belirtelim. Öyle ya da böyle sıradan vatandaşın bu süreçte ekonomik standartlarında düşüş olmadığı gerçeklik olmakla birlikte önemli olan sürdürülebilirliği.

Tabii aynı soruyu Ukrayna için sorduğumuzda çok daha vahim ve öngörülemez bir cevap çıkar. Kremlin de zaten, “zamanın herkesin aleyhine ama karşı tarafın daha çok aleyhine işlediği” mantığıyla hareket ediyor. Kremlin için bu durum AB için de geçerli.

Geçen 4 yılda Ortadoğu ve Kafkasya’da Rusya gözle görünür etki kaybı yaşarken yeni Dünya düzenine geçiş sürecinde küresel denge açısından ABD ve Çin’in ardından 3. güç olma potansiyelini kanıtlamış durumda.

İlk anda çelişkili gibi algılanabilecek bu tespit, ülkenin sahip olduğu coğrafi, ekonomik ve nükleer potansiyeli, güç kapasitesi ile kıyaslandığında anlaşılır oluyor. İlki kazanımları, ikincisi kayıpları açıklıyor.

Barış görüşmeleri ağırlıklı olarak ABD’nin insiyatifiyle devam ederken, görüşmelerin gizli yürütülmesinden yana olan Rusya’nın talepleri tabii ki çok daha detaylı olmakla beraber kısaca şöyle: NATO’nun Doğuya genişlemeyeceğinin yazılı garantisi, Donbas’ın tamamının Rusya’ya devredilmesi, dondurulan mal varlıklarının serbest bırakılması, yaptırımların kaldırılması.

Ukrayna tarafı topraklarını devretmeye yanaşmazken sonrası için güvenlik garantilerini ön plana çıkarıyor. Savaşın bitmesi gerektiği konusunda hem Rusya hem Ukrayna kamuoyunda beklenti ve taleplerin arttığı iktidarlar tarafından görmezden gelinemeyecek bir hal alması işin içine ekonomik faktörleri de kattığımızda barış yolunda umutları güçlendiriyor. Gelen haberlere göre Putin, beklentileri gerçekleşirse, Trump’a ekonomik açıdan “reddedilemeyecek tekliflerde” bulunmuş. Tanıdığımız Trump bu fırsatı kaçırmak istemez.

***

ÇATIŞMALARIN ORTASINDA ZOR ZAMANLAR

İsmail Daye- Zaprojiya

Geçen hafta Zaprojiya merkezindeydim. Her tarafta jeneratörler çalışıyor. Bunların bu kadar yoğun çalışmasının bir nedeni kente verilen elektriğin voltajının düşük olması ve dükkanların ihtiyacını giderememesi. Çoğu işyeri elektrik gideri nedeniyle kapanıyor. Kentin en büyük halk pazarına gittim. Çok az insan ortalarda dolaşıyordu. Metelurgavdan Ukrayna mağazasının bulunduğu yere kadar yürüdüm. Belediye binasının yanındaki Zafer parkının yanından geçtim. Bu park özel bir park. 1941-1945 Hitler'e karşı mücadelenin anısına oluşturulmuş, adını da buradan alıyor. Parkın içi şu an savaşta ölen Ukrayna askerlerinin fotoğraflarıyla donatılmış ve içi de tamamen değişmiş. Ukrayna yönetimi yeni bir tarih yazıyor. Parkın girişinin portresini tamamen değiştirmiş. Tarih de 1939-1945 olmuş.

Çatışmalar ve patlamalar inanılmaz biçimde arttı. Bizim köy ön cephe olduğu için elektrikler kesilmiyordu. Voltaj sorununu da aldığımız regülatörle çözmüştük ama yoğun Rus dron saldırılarıyla birlikte elektriklerimiz gitti. Köyde jeneratörü olanlar belirli aralıklarla çalıştırarak elektrik sorununu çözdü. Sağ olsun komşular dayanışma gösterdi. Suyu bir yerlerden, şarj depolamasını da başka yerlerden temin ederek sorunu çözdük. Artık anladık ki burada yaşamak pamuk ipliğine bağlı. Günlük, belki saatlik yaşamaya kendimizi alıştırmak, tehlike anında çantalarımız hazır tetikte olmak durumundayız. Nereye nasıl gideceğimize ilişkin aşağı yukarı planımız hazır. Yani her şeye kendimizi her bakımdan hem psikolojik hem de ekonomik olarak hazırlamak durumundayız. Köyde çocuklu aile kalmadı. Çok sayıda insan da evleri kitleyip şehre gittiler. Dün elektriğimiz geldi, akşama doğru büyük bir patlamayla dünya ile tek bağlantımız internet gitti. Tamirciler ise güvenli bir ortam olana kadar gelmeyeceklerini açıkça söylüyor.

Amerikan temsilcisi 3 haftaya kadar Zelenski ve Putin’in Trump’la bir araya gelebileceği yönünde laflar etti. Bu laflar o kadar çok duyduk ki artık ninni gibi geliyor. Acaba bilinçli bir şekilde kamuoyunu yatıştırmak için mi yapıyorlar bunları? Çünkü elektrik ya da başka nedenlerde yavaş da olsa halk sokağa çıkmaya başladı.

Son günlerde Askere Alma Birimleri’ne saldırılar arttı. Tabii onlar da halka karşı saldırılarını çok artırdılar. Durup dururken gaz sıkan polisler ortalarda dolaşıyor. Çoğu zaman bu saldırılar ölümle sonuçlanıyor.

Yoğunlaşan saldırılar dışında burada değişen bir şey yok. Bir de 4 gün elektriksizlikten sonra elektriğe kavuşmak inanılmaz bir mutluluk. İnternetin mutluluğunu ise umarım yaşayabiliriz.