Egemenlerden ‘yeni sayfa’

Dünyanın en büyük iki ekonomisi, küresel hegemonya mücadelesi ve Ortadoğu’daki savaşın gölgesinde Pekin’de masaya oturdu. ABD Başkanı Donald Trump, Pekin’de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Liderler, iki ülke arasındaki ilişkilerde “yeni bir sayfa” mesajları verdi.

Küresel piyasaların yakından izlediği görüşmede iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler, Tayvan meselesi, yapay zekâ teknolojisi, İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması masaya yatırıldı.

‘RAKİP DEĞİL ORTAK’

Xi, görüşmenin başlangıcında yaptığı açıklamada, Trump'la iki ülkeyi ve dünyayı ilgilendiren konuları tartışmayı ve ilişkileri doğru yönde ilerleterek gelecek için “yeni bir sayfa açmayı” istediklerini söyledi.

Küresel kurumun kaygan ve çalkantılı olduğuna, dünyanın tarihi bir kavşakta olduğuna dikkat çeken Xi, “Çin ve ABD zamanın sorunlarına birlikte yanıt vermeli” dedi. Çin ve ABD’nin farklılıklardan çok ortak çıkarları olduğunu savunan Xi, iki ülkenin “rakip değil ortak olması” gerektiğini kaydetti. İki büyük güç arasında iyi ilişkilerin dünyanın da faydasına olacağını belirten Xi, 2026’nin yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğine işaret etti.

Çin ile ABD arasındaki ekonomi ve ticaret bağlarının karşılıklı faydaya dayandığı ve “kazan-kazan” ilişkisi olduğunun altını çizen Xi, “Ticaret savaşlarının kazananı olmaz. Anlaşmazlıklar ve sürtüşmeler varsa, eşit temelde istişare çözüm için tek seçenektir” dedi.

TAYVAN UYARISI

Xi, iki ülkenin, yükselen bir gücün, egemen diğer bir gücü yerine geçmekle tehdit etmesiyle doğan savaş riskine işaret eden “Thucydides Tuzağı’na” düşmemesi gerektiğini söyledi. Tayvan meselesinin ABD-Çin ilişkilerinde “en büyük ortak payda” olduğunu belirterek “Tayvan’ın uygun biçimde ele alınmaması halinde ABD ile Çin'in çatışabileceği ve ilişkileri büyük tehlikeye atacağı” uyarısı yaptı.

Trump'ın Pekin ziyaretine Tesla CEO'su Elon Musk, Nvidia CEO'su Jensen Huang ve Apple CEO'su Tim Cook'un da aralarında bulunduğu üst düzey iş dünyası temsilcileri katılırken ziyaretin önemli bir kısmını başta yapay zekâ olmak üzere teknolojik gelişmeler oluşturdu.

ABD heyetindeki teknoloji devlerinin liderlerine de seslenen Xi, “ülkesinin kapılarını ABD şirketlerine daha fazla açacağını” kaydetti.

YENİ BİR SAYFA

Truımp ise açılış beyanlarında, görüşmede Xi'yle “büyük konuları tartışmayı" sabırsızlıkla beklediğini, kimilerinin bunun belki de "gelmiş geçmiş en büyük zirve" olacağını söylediğini ifade etti. ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin her zamankinden iyi olacağına inandığını dile getiren Trump, "Zorluklarla karşılaştığımızda üstesinden gelmeyi bildik. Birlikte harika bir geleceğimiz olacak" dedi.

Trump görüşme sonrası Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda verilen resmi devlet yemeğinde ise iki ülke arasında “çok özel bir ilişki” olduğunu söyledi.

Xi ve Çin heyeti ile “oldukça olumlu ve yapıcı” görüşmeler yaptıklarını Trump, “Amerikan ve Çin halklarının birçok ortak değeri olduğunu ve bu değerler üzerine birlikte daha büyük refah, işbirliği, mutluluk ve barış dolu bir gelecek inşa edebileceklerini” kaydetti.

İRAN KONUSUNDA ANLAŞTILAR

Trump, Çin liderini 24 Eylül'de Beyaz Saray'a davet etti.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ve "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması" konusunda mutabık kaldığını açıkladı. Açıklamada “Xi ayrıca Çin'in Boğaz'ın askerileşmesine ve kullanımı için ücret talep edilmesine karşı olduğunu açıkça belirtti” denildi.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözücüsü He Yongqian ise ülkesinin “eşitlik, saygı ve karşılıklı yarar temelinde işbirliği listesini genişletmeye, sorunlar listesini ise kısaltmaya ve ikili ekonomik ilişkilerin istikrarlı gelişimini teşvik etmeye hazır olduğunu” söyledi.

‘PEKİN’DEN İRAN İÇİN YARDIM İSTEMİYORUZ’

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin ziyaretinde yaptığı açıklamalarda Trump ve Xi’nin İran konusunda "ortak zeminde buluştuğunu" ve Çin’in "Tahran’ın nükleer silahlara sahip olmasına karşıtlığını teyit ettiğini" söyledi. Rubio, Trump’ın Xi’den İran konusunda "hiçbir şey istemediğini" kaydederek, "Çin’in yardımını istemiyoruz. Yardımlarına ihtiyacımız yok." ifadesini kullandı. Rubio, ABD’nin Tayvan konusundaki politikalarının değişmediğini, önceki başkanların döneminde de şimdi de bu politikanın tutarlı olduğunu savundu. Trump ve Xi arasındaki görüşmelerde ABD’nin Tayvan’a yönelik silah satışının "önemli bir yer tutmadığını" belirten Rubio, "Bizim bakış açımızdan, mevcut statükoda ve mevcut durumda zorla yapılacak herhangi bir değişiklik, her iki ülke için de kötü olur." dedi.

KREMLİN DUYURDU: PUTİN ÇİN’E GİDECEK

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin’e çok yakında bir ziyaret gerçekleştireceğini, ziyarete ilişkin hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Peskov, Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in bugüne kadar 40’tan fazla kez bir araya geldiğini aktararak, son görüşmenin geçen yıl eylül ayında Pekin’de yapıldığını hatırlattı. İki lider, Şubat 2022’de Sınırsız Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamış, söz konusu anlaşma Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonundan kısa bir süre önce hayata geçirilmişti. Kremlin’in açıklamasının, ABD Başkanı Trump’ın Pekin’de resmi temaslarda bulunduğu sırada gelmesi dikkat çekti.