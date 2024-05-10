Egemenlerin Gazze korkusu

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Hamas’ın ateşkes teklifini kabul etmesine rağmen ateşkese yanaşmayan İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken Avrupa üniversitelerinde Filistin’e destek protestoları devam ediyor. İsrail ve Hamas heyetleri, ateşkes müzakerelerinin yürütüldüğü Mısır'ın başkenti Kahire'den ayrıldı. İsrailli bir yetkili, Refah ve Gazze’deki operasyonların süreceğini kaydetti.

ABD’de başlayarak Avrupa’ya yayılan Filistin eylemleri ise tüm baskı ve polis şiddetine rağmen sürüyor. Hollanda'da Amsterdam ve Utrecht üniversitelerinde başlayan eylemlere, polis sert müdahalede bulundu. Polis, göstericilerin kamp kurduğu Amsterdam Üniversitesi’ne ait Binnengasthuis binası içindeki göstericileri gözaltına alan polis, binayı tamamen boşalttı. Binanın bulunduğu bölgede toplanan yüzlerce kişi, "Refah'tan ellerini çek", "İşgali durdur", "Amsterdam soykırıma hayır diyor" ve "Birleşmiş halk asla yenilmez" sloganları attı. 3 gündür süren protestolarda 200’e yakın kişi gözaltına alındı.