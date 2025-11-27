Egemenlik ihlalleri sürüyor: İsrail ordusu ikinci kez Suriye'ye girdi

İsrail güçleri, Suriye'nin Kuneytra iline aynı gün ikinci kez girerek ülkenin egemenliğini ihlal etmeyi sürdürdü.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, İsrail güçlerinin, Kuneytra'nın güney ve kuzey kırsalındaki bazı köylere yeniden girdiği belirtildi.

İki araçtan oluşan bir İsrail gücünün, Berika köyüne doğru girdiği ve ardından geri çekildiği, üç araçtan oluşan bir diğer kuvvetin de Ruveyhina köyüne girdiği aktarılan haberde, ayrıca Umm el-İzam köyüne doğru ilerleyen bir tankın, köyün ortasına kadar ulaştıktan sonra köyü terk ettiği ifade edildi.

GEÇİCİ KONTROL NOKTASI KURULDU

Haberde, 3 araçtan oluşan üçüncü İsrail gücünün ise Resm eş-Şuli ve Umm el-İzam köyleri arasındaki yolda, El-Mantara Barajı yolunun girişinde geçici bir kontrol noktası kurarak, yoldan geçenlerin üzerinde arama yaptığı belirtildi.

Televizyon kanalının haberinde, İsrail güçlerinin, Kuneytra'nın güney kırsalındaki Er-Refid kasabasının batısındaki tampon bölgede yeni bir "kapı" inşa etmeye başladığı ifade edildi.

Suriye resmi ajansı SANA'nın dünkü haberinde, 3 araçtan oluşan İsrail gücünün, Kuneytra'nın kuzeyindeki El-Acraf ve Umm Batına köyleri arasındaki bölgeye girdiği belirtilmişti.

Haberde, İsrail gücünün girdikten sonra barikat kurduğu bölgeden daha sonra çekildiği aktarılmıştı.

İSRAİL’İN KUNEYTRA’DAKİ ASKERÎ VARLIĞI ARTIYOR

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin geniş bölgelerine yaptığı saldırılara eş zamanlı olarak ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler düzenliyor.

Esad devrilmeden önce El Kaide’ye bağlı HTŞ’nin liderliğini yapan şimdi ise geçici hükümetin başkanlığını yürüten Ebu Muhammed Colani (Ahmed eş-Şara), 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin devrilmesinden bu yana İsrail ordusunun Suriye’ye 1000'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ve 400’ü aşkın baskın yaptığını açıklamıştı.