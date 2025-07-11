Ege’nin iki kıyısı "Καρσί / Karşı" projesiyle buluştu

Kuzey Ege Denizi’nin iki yakasından kültür inisiyatifleri ve sanat toplulukları arasında köprüler kurarak ilişkiler geliştirmek amacıyla Türkiye’den Anadolu Kültür, Yunanistan’dan TAVROS ve NOUCMAS’ın ortaklaşa yürüttüğü Καρσί / Karşı projesi kapsamında Ayvalık’tan Seyir Derneği ile Midilli adasından Lesvos Solidarity bir araya geldi.

Lesvos Solidarity temsilcileri ile Tériade Müzesi ve Kütüphanesi’nden konuklar Καρσί / Karşı kapsamındaki Ayvalık ziyaretlerinde, 2 Temmuz’da bir sohbet ve film gösterimi için Ayvalıklılarla buluştu. Midillili ressam Theophilos Hatzimihail ve ressamın ününün dünyaya yayılmasına ön ayak olan sanat eleştirmeni, koleksiyoner Stratis Eleftheriadis-Tériade üzerine bir konuşmanın yanı sıra biyografik film Theophilos’un gösterimi ASKEV Sera’da yapıldı.

"Komşumuz Midilli’deki Kültür Hazineleri" başlıklı buluşmada Yunanistan’ın halk ressamı Theophilos Hatzimihail’in yaşamını anlatan, 1987 Selanik Film Festivali’nde En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kostüm ödüllerini almış, Lakis Papastathis imzalı Theophilos gösterildi.

Gösterimden önce Tériade Müzesi ve Kütüphanesi Yönetim Kurulu Üyesi Alexandros Spathis yaptığı konuşmada ressamın hayatındaki dönüm noktalarını, iniş çıkışlarını ve naif resimlerinin Stratis Eleftheriadis-Tériade sayesinde nasıl ölümsüzlüğe kavuştuğunu anlattı. Ayrıca tıpkı Theophilos gibi Midilli’de dünyaya gelen Tériade’ın geçen yüz yıl başında Paris’teki avangart sanat camiasının bir parçası oluşu, giriştiği yayın faaliyetleri, Midilli’ye bağışladığı müzede modern Yunan resminin örnekleriyle birlikte sergilenen Matisse’den Miro’ya uzanan koleksiyonu üzerine konuştu.

Bu buluşmayı takiben Seyir Derneği temsilcileri Lesvos Solidarity tarafından Midilli’de ağırlandı. Καρσί / Karşı kapsamında bu defa, 4 Temmuz günü Mitilini kentinin sinema salonu Cine Arion’da Murat Fıratoğlu’nun geçtiğimiz yıl Venedik Film Festivali’nde prömiyer yapan, Türkiye ve yurt dışında pek çok festivalde beğeni toplayan Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filmi gösterildi. Gösterim aynı zamanda filmin Yunanistan galasıydı. İzleyiciler arasında Midilli’de yaşayan ve hayatlarında hiç sinemaya gitmemiş mülteciler de bulunuyordu. Adada bir arada yaşama kültürünü savunan Lesvos Solidarity’nin ev sahipliğinde düzenlenen gösterime ilgi yoğundu.

Seyir Derneği’nin bu yıl 16-21 Eylül tarihlerinde dördüncüsünü düzenleyeceği Ayvalık Film Festivali her yıl Midilli adasından gelen izleyicileri de ağırlıyor. Tıpkı paylaştıkları deniz ve gökyüzü gibi Ayvalık ve Midilli’deki kültür sanat hayatı da birbiriyle etkileşim halinde. Καρσί / Karşı projesi iki yaka arasındaki kültürel alışveriş ihtiyacını bir kez daha ortaya koydu.