Ege’nin lezzeti Marmaris’in coşkusuyla buluştu

Marmaris, bu yıl ilk kez düzenlenen Deniz Ürünleri Festivali ile beş gün boyunca adeta bir gastronomi ve kültür şölenine ev sahipliği yaptı. Marmaris Belediyesi öncülüğünde; birçok kurum, işletme, yerel esnaf ve bölge halkının katkılarıyla gerçekleştirilen festival, deniz ürünlerinin bereketini, Ege mutfağının zenginliğini ve Akdeniz coşkusunu bir araya getirdi.

Festival kapsamında Marmaris’in gözde turistik mahalleleri olan Selimiye, Bozburun, Söğüt ve Taşlıca, beş gün boyunca renkli etkinliklerle dolup taştı. Her mahallede kurulan sahnelerde müzik, dans ve gastronomi iç içe geçti; sokaklar festival coşkusuyla şenlendi.

Ziyaretçiler gün boyunca düzenlenen canlı yemek yapımları, deniz ürünleri tadımları, atölyeler ve söyleşiler sayesinde hem Ege mutfağını yakından tanıdı hem de şeflerin ustalık gösterilerini izleme fırsatı buldu. Festival boyunca Türkiye ve Rodos’tan gelen şefler, Ege’nin ve Marmaris’in yerel lezzetlerini modern dokunuşlarla buluşturdu. Bereketli sulardan çıkarılan balıklar, kabuklular ve deniz ürünleriyle hazırlanan yaratıcı yemekler ziyaretçilerden tam not aldı.

Festivalde ayrıca müzik ve dans rüzgârı esti. İzmir, Muğla ve Denizli Büyükşehir Belediyeleri Kent Orkestraları farklı günlerde sahne alarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Sahne performansları kapsamında Mansur Ark, İstanbul Arabesque Project, yerel sanatçılar ve müzik grupları da izleyiciyle buluştu. Halk oyunları, sirtaki ve Latin dans gösterileriyle festival atmosferi zirveye taşındı. Ayrıca konusunda uzman isimlerin katılımıyla denizler, ekosistem, sıfır atık, çevrenin korunması gibi konularda söyleşiler düzenlendi.

TURİZME VE YEREL ÜRETİCİYE KATKI

Festivalle birlikte Marmaris’in gastronomi potansiyelini görünür kılmayı ve yerel üreticilere, balıkçılara destek olmayı hedeflediklerini belirten Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Marmaris, sadece deniziyle değil; doğası, kültürü ve mutfağıyla da büyük bir zenginliğe sahip. Deniz Ürünleri Festivali’yle bu zenginliği hem Türkiye’ye hem dünyaya tanıtmak istedik. İlki olmasına rağmen ilgi çok yoğundu. Her anı keyif, birlik ve eğlence dolu bir beş gün yaşadık. El birliğiyle misafirlerimizi ağırladık. Sezon sonu olmasına rağmen yerel esnafımız da bu hareketlilikten nasibini aldı. Geleneksel hale getirerek Ege’nin deniz kültürünü, balıkçılığını ve gastronomisini kutlayan bir marka etkinliğe dönüşmesini hedefliyoruz. Katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.