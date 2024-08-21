Ege’nin rengi simsiyah oldu

Haber Merkezi

Yangın en büyük zararı Ege’ye verdi. İzmir’de evlerini de kül eden yangınlardan sonra manzara üzdü. Merkeze çok da yakın olmayan tepelere kurulan sitelerin yanı başında kalan ormandan geriye kara bir görüntü kaldı.

AFET PLANLAMASI YOK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Emin Koramaz, orman yangınlarına ilişkin “Tüm uyarılara rağmen yaşadığımız tüm afetlerde olduğu gibi orman yangınlarında da bir kere daha gördük ki; bütünlüklü bir afet ve risk yönetim planlaması, bunca kayıp ve acıya rağmen yapılmamıştır” dedi.

Koramaz, yangınlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi: “Orman yangınlarını engellemek ortak sorumluluğumuz olmakla birlikte, yangınlarla mücadele etmek, önleyici çalışmalar yapmak başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere kamu kurumlarının ve siyasi iktidarın görevidir. Afet tehdidi altındaki bölgelerde risk analizlerinin yapılması, gerekli tedbirlerin alınması, acil durum eylem planlarının oluşturularak yürürlüğe konması en az acil kurtarma ve yardım seferberlikleri kadar önemli konular.”

ALEV KAPANINDAN ÇIKIŞ

Bolu’nun Göynük ilçesinde 72 saat sonra söndürülen orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangına müdahalenin 2’nci gününde Mengen Orman İşletme personellerinden 4 kişi, rüzgarın tersten esmesiyle alevlerin arasında kaldı. O kişilerden Mustafa Nazlı, “Alevler L şeklinde etrafımızı sardı, kaçacağımız taraf kapandı. Şefim, ‘Ben gelemiyorum. Kendi canını kurtar’ dedi. Kabul etmedim ve şefimin koluna girerek dik yamaçta koşmaya başladık. Ama yorulduk. Şefime, ‘Herhalde biz burada yanacağız. Biz öldük’ dedim “Şefimi orada bırakamazdım, bıraksam ömür boyu vicdan azabı çekecektim” dedi. Öte yandan Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını 17 saatlik mücadele sonrası kontrol altına alındı. Yangında 44 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, “Dört köyü tedbiren boşalttık. 125 vatandaşımız için gerekli tedbirler alındı ve yerleştirme yapıldı. Bunlarla ilgili bir sıkıntı da yok. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu an çıkış nedenine dair net olarak herhangi bir şey söylemem yanıltıcı olabilir” dedi. Köylerden tahliye edilenler Ilgaz ilçesindeki bir otele yerleştirildi.

EGE’DE YALOVA BÜYÜKLÜĞÜNDE ALAN YANDI

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Eşen “Ege Bölgesi'nde, son 10 yılda yaklaşık 6 bin 900 tane orman yangını çıkmış. Bölgede yüzölçümü yaklaşık 850 kilometrekare olan Yalova büyüklüğünde alanımız yandı” dedi.

İzmir'de son 10 yılda bin 600 tane yangının yaklaşık 14 bin hektar alanı etkilediğini belirten Prof. Dr. Eşen, şunları söyledi: “Yaklaşık İzmir'in Çiğli ilçesi yüz ölçümü kadar bir alanın etkilendiğini söyleyebiliriz. Yangına karşı hassas olan alanlardaki orman bölge müdürlükleri uzman, teknik ve yangın söndürme ekiplerini güçlendirebiliriz. Orman Genel Müdürlüğü'nün yanında, tüm kamu kurumları hatta özel kurumlar dahil olmak üzere topyekun bir iş birliğine gitmemiz gerekir. Çünkü bu gidişat önümüzdeki yıllarda orman yangınlarının daha da artacağını gösteriyor. Bu orman yangınları artık hayatımızın bir parçası olacak.”