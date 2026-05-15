Egetaş işçileri hakları için mücadeleye devam ediyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde bulunan Egetaş Kömür İşletmesi'nde çalışan maden işçileri, eylemlerinin üçüncü gününde firma önünde bekleyişlerini sürdürüyor. İş sağlığı ve güvenliği eksiklikleri nedeniyle kanundan gelen haklarını kullanarak işten kaçınma eylemine başlayan işçiler talepleri karşılanana dek geri adım atmayacak. 450 işçinin bulunduğu işletmede yaşanan sorunlar nedeniyle yetkili T. Maden İş'ten istifa ederek Genel Maden İşçileri Sendikası’na (GMİS) üye olan 362 işçi, Tavşanlı'da yürüyüş de düzenledi.

Eyleme ilişkin konuşan GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, işletmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na şikayet ettiklerini ve bir müfettiş görevlendirildiğini, Tavşanlı 2. İş Mahkemesi’nde, özellikle yeraltı maden işçileri bakımından iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğu iddiasıyla tespit davası açıldığını ifade etti. İşçilerin, 3 gündür evlerinden uzakta hakları için mücadele ettiğine vurgu yapan Mutlu, işçilere hitaben şöyle konuştu:

“Hiç kimse evinden, çoluk çocuğundan uzak kalmak istemez. Hepiniz burada emeğinizi vererek alın terinizi akıtarak geçimizi sağladığınız işyerinde istemeyen olaylarla karşılaştığınız için eylem yapmaya devam ediyorsunuz. Bizde Genel Maden İşçileri Sendikası olarak sizlerin bu haklı mücadelesinde sizlerin aynınızda olduğumuzu ifade ediyoruz. Siz kanunun tanıdığı çalışmaktan kaçınma hakkını kullanarak bir eylem başlattınız ve devam ediyorsunuz. İşveren burada 'Gelin eksiklikleri çözelim' demesi gerekirken karşınıza başka bir tavırla çıktı. Sizi nasıl işten atabilirim, nasıl haksız duruma düşürebilirim arayışı içine giriyor. Halbuki samimi şekilde bir çözüm iradesi ortaya koysa çözülemeyecek sorun yok. İşveren 'işe gelmediler' bahanesi üretebilmek için kart ve parmak okuma cihazlarını kapatıyor. Sadece ezilen işçilerin haklı mücadelesine destek olmak için buraya geldik. Eğer gerçekten samimi iseniz bu mücadeleyi hep beraber yürütelim, sağlıklı bir çözüm üretelim. Biz buradan tasımızı tarağımız toplayıp gidelim. Yeter ki işçi kazansın. Tavşanlı'da istihdam devam etsin.”