Eğirdir'de iş cinayeti: 51 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Isparta’nın Eğirdir yolu üzerinde bulunan bir fabrikada çalışan işçi, beton mikserinin içerisine düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, 09.00 sıralarında Isparta merkez Kuleönü beldesinde bulunan kilit parke taşı işletmesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, fabrikada işçi olarak çalışan 51 yaşındaki Bekir Aydınlı çalıştığı esnada beton mikserine düştü.
Durumu fark eden mesai arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Makinaya sıkışan Aydınlı ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olay yeri ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Bekir Aydınlı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.